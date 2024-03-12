Kaza mı İhmal mi? Bakırköy'de Yaşanan TIR Faciasındaki Geçit Daha Önce de Kazalara Sahne Olmuş

Geçtiğimiz gün Bakırköy'de bir TIR üst geçide sığamayınca devrilmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Tabelalara bakmadığı için dört kişinin ölümüne sebep olan TIR şoförü ise pişman olduğunu belirtti. Ancak katliam gibi kazanın yaşandığı alan sürekli trafik kazalarıyla gündeme gelen bir bölge...