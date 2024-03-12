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Kaza mı İhmal mi? Bakırköy'de Yaşanan TIR Faciasındaki Geçit Daha Önce de Kazalara Sahne Olmuş

Kaza mı İhmal mi? Bakırköy'de Yaşanan TIR Faciasındaki Geçit Daha Önce de Kazalara Sahne Olmuş

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
12.03.2024 - 17:21

Geçtiğimiz gün Bakırköy'de bir TIR üst geçide sığamayınca devrilmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Tabelalara bakmadığı için dört kişinin ölümüne sebep olan TIR şoförü ise pişman olduğunu belirtti. Ancak katliam gibi kazanın yaşandığı alan sürekli trafik kazalarıyla gündeme gelen bir bölge...

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Bakırköy'de yaşanan feci kazanın yaşandığı üst geçidin daha önce de benzer kazalara davetiye çıkardığı ortaya çıktı.

Bakırköy'de yaşanan feci kazanın yaşandığı üst geçidin daha önce de benzer kazalara davetiye çıkardığı ortaya çıktı.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcılarının belirttiğine göre yıllardır aynı bölgede kazalar yaşanıyor.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcılarının belirttiğine göre yıllardır aynı bölgede kazalar yaşanıyor.

Geçtiğimiz sene de acı bir olay yaşanmıştı.

Geçtiğimiz sene de acı bir olay yaşanmıştı.

2019 yılında aynı aracın bir kazaya karıştığı da çıkan haberler arasında.

2019 yılında aynı aracın bir kazaya karıştığı da çıkan haberler arasında.

Hatta Anadolu Efes oyuncusu Dunston da geçtiğimiz yıl aynı geçitte bir kaza yaşamış, durumu hafif yaralı olarak atlatmıştı.

Hatta Anadolu Efes oyuncusu Dunston da geçtiğimiz yıl aynı geçitte bir kaza yaşamış, durumu hafif yaralı olarak atlatmıştı.
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Kazadaki ihmalkarlık sosyal medyanın da radarında girdi.

Kazadaki ihmalkarlık sosyal medyanın da radarında girdi.
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Asfaltın yolu yükseltmesinden dolayı yol standartlarının dışına çıkıldığı da iddialar arasında.

Asfaltın yolu yükseltmesinden dolayı yol standartlarının dışına çıkıldığı da iddialar arasında.
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