KYK Yurdunda Silahlı Şaka Kanlı Bitti! 19 Yaşındaki Mehmet Yasin Arı Hayatını Kaybetti
KYK Yurdunda Silahlı Şaka Kanlı Bitti! 19 Yaşındaki Mehmet Yasin Arı Hayatını Kaybetti
Kilis'te 7 Aralık Üniversitesi hemşirelik bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Mehmet Yasin Arı, oda arkadaşı B.Y'nin silahla 'oynarken' ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.
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Olay, bugün sabah saatlerinde Mehmet Sanlı Mahallesi'nde bulunan Kartalbey KYK yurdunda meydana geldi.
İddiaya göre yurda tabanca getiren B.Y. 'şaka' yapmak için silahı arkadaşı Mehmet Yasin Arı'ya doğrulttu. Tabancanın ateş almasıyla birlikte vurulan Arı kanlar içerisinde yere yığıldı.
Arı, kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine hemen polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Yasin Arı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olayın ardından arkadaşını vuran B.Y. polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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