Korkunç Kazada Yaralanan Gençler İlk Kez Konuştu: 'Beyaz Işık Gördük', 'Telefonum Eylem Tok'un Aracında Çıktı'
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü annesi Eylem Tok'un lüks aracını kaçırdığı belirtilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C., ATV araçlarının tamiri için yol kenarında duran 5 kişiye çarpmış, kazada Oğuz Acı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı.
Kaza sonrası 17 yaşındaki oğlunu alarak önce Mısır'a giden Eylem Tok, ardından ABD'ye kaçmıştı. Kaza ile iligili devam eden soruşturma kapsamında ilk tutuklama gerçekleşirken, Eylem Tok ve Oğlu T.C.'nin iadesi için de Adalet Bakanlığı harekete geçerek talepname hazırladı.
Yaşanan acı olayla ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken, kazada yaralanan 4 kişi olan Tahsin Arslan(23), Hasan Topal (23), Süleyman Keçici (23)ve İbrahim Gümüş (21) kaza anında ve sonrasında yaşanan süreçle ilgili Patronlar Dünyası'na açıklamalarda bulundu.
Kazada eniştesi Oğuz Acı’yı kaybeden 23 yaşındaki Tahsin Arslan, kaza anını hatırlamadığı söyleyerek olay öncesini anlattı: “Akşama doğru biz bir grup olarak yola çıkmıştık. Orada bir arıza yaşandı. Kurallar gereği dörtlüleri yaktık. Kaza anını hatırlamıyorum”
Olayın ardından kayıp olan telefonlardan birinin kendisine ait olduğunu söyleyen Arslan, “Telefonum Eylem Tok’un aracından çıkmış. Kazadan önce cebimdeydi ama cebimden çıkmadı. Fermuarlı cebimde kapalı şekilde muhafaza ediyordum. Zaten cebimde olan cüzdan gibi diğer eşyalarım olduğu yerde duruyordu. Muhtemelen cebimden alındı” dedi.
Kazadan sonra beyninde pıhtı oluştuğunu söyleyen Arslan, “ATV ile gezintiye çıkmıştık. Arıza olduk çektik kenara. Gelen aracın istikametindeydik. Yolu engellemedik gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldık. Aydınlatmalarımızla trafik kurallarına uyduk” diye konuştu.
Arslan, “Kaza olabilir. İnsanlık hali her şey olabilir. Ama keşke insancıl olsalardı. Her insan kaza yapar, hata yapar. Ama ondan sonra gelişenler daha önemli” dedi.
Kazada bir diğer yaralanan isim 23 yaşındaki Hasan Topal kazadan sonra darbeye dayalı hafıza kaybı yaşadığını söyleyerek, “Bu kaza 1 Mart Cuma gecesi olmuş. Ben perşembe gecesini hatırlarken, Cuma gününün gündüzünü dahi hatırlamıyorum. Ufak detaylar, rüya gibi kesikler geliyor aklıma. Arkadaşın ATV'si bozulunca Oğuz abi, ‘Ben onun motorunu ters yöne çevireyim’ dedi. Flaşörlerimi ekledi, flaşörleri kuvvetliydi onun. Karşıdan gelen arabalar fark etsin diye” ifadelerini kullandı.
Kaza anında beyaz ışık gördüğünü hatırlayan Topal, şöyle konuştu: “Tam takviye yapıyorduk beyaz ışık gördük hepimiz. Sonra hastanedeydim. Olay Cuma akşamıydı. Benim aklım pazartesi günü geldi. Hatta Oğuz abi rahmetli olmuş. Ama rahmetli olduğunu bile bilmiyorum. Çevremdekilere sormuşum, ‘Oğuz abi neden rahmetli oldu?’ diye.”
Kazanın ardından sesler duyduğunu söyleyen Topal, “Biri Oğuz yok, Oğuz yok diye bağırıyordu. Onu hatırlıyorum. Meğer uçurumdan aşağıya düşmüş. Normalde bilincim açıkmış ama ben hiçbirini hatırlamıyorum. Kazayı gerçekleştiren kişinin ailesinden bugüne kadar kimse bize ulaşmadı” diye konuştu.
21 yaşındaki kazazede İbrahim Gümüş, “Oğuz abimizin vefat etmesi hepimizi derinden vurdu. Diğer dördümüzün de böyle ayakta olması, en azından yaşıyor olmamız biraz da olsa güç verdi. Birbirimize güç verdik”__ dedi.
Arkadaşlarıyla işin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Gümüş, “Yaralı olarak kurtulduk ve biz dört kişi bu işin peşini bırakmayacağız. Adalete teslim olana kadar peşlerinde olacağız. Nereye kadar giderse. Sonuna kadar peşindeyiz. Ne zaman dönecekler adalete teslim olacaklar, bizim içimiz o zaman biraz soğuyacak. Yavaş yavaş dökülüyorlar. On çocuk var deniyordu. Birinin ifadesi, kimliği hiçbir şey belli değil. Maddiyatlı bir kişiye benziyor. Büyük ihtimalle varlıklı bir ailenin bir ferdidir” diye konuştu.
Gümüş, “Ben o anda kaçmak yerine yardım etmeye çalışırdım. Çünkü hepimiz yollardayız. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bu işin sonunda elbet gelip adalete teslim olacaklardır diye düşünüyorum. Bizim tek beklentimiz adalet istiyoruz hepimiz” ifadelerini kullandı.