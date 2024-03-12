Korkunç Kazada Yaralanan Gençler İlk Kez Konuştu: 'Beyaz Işık Gördük', 'Telefonum Eylem Tok'un Aracında Çıktı'

Kazanın ardından sesler duyduğunu söyleyen Topal, “Biri Oğuz yok, Oğuz yok diye bağırıyordu. Onu hatırlıyorum. Meğer uçurumdan aşağıya düşmüş. Normalde bilincim açıkmış ama ben hiçbirini hatırlamıyorum. Kazayı gerçekleştiren kişinin ailesinden bugüne kadar kimse bize ulaşmadı” diye konuştu.

21 yaşındaki kazazede İbrahim Gümüş, “Oğuz abimizin vefat etmesi hepimizi derinden vurdu. Diğer dördümüzün de böyle ayakta olması, en azından yaşıyor olmamız biraz da olsa güç verdi. Birbirimize güç verdik”__ dedi.

Arkadaşlarıyla işin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Gümüş, “Yaralı olarak kurtulduk ve biz dört kişi bu işin peşini bırakmayacağız. Adalete teslim olana kadar peşlerinde olacağız. Nereye kadar giderse. Sonuna kadar peşindeyiz. Ne zaman dönecekler adalete teslim olacaklar, bizim içimiz o zaman biraz soğuyacak. Yavaş yavaş dökülüyorlar. On çocuk var deniyordu. Birinin ifadesi, kimliği hiçbir şey belli değil. Maddiyatlı bir kişiye benziyor. Büyük ihtimalle varlıklı bir ailenin bir ferdidir” diye konuştu.