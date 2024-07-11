11 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
11 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Acun Ilıcalı'nın son açıklaması yine gündem oldu.
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2. Ünlü oyuncumuz Hande Erçel'e olan benzerliği ve birbirinden tatlı tavırlarıyla tanınan Mavi yine mimikleri ve sözleri ile kendine hayran bıraktı. Gamze Erçel'in kızı, Hande Erçel'in de yeğeni olan güzeller güzeli mavi oyuncak bebeğini fena sahiplendi!
3. Boşanması üzerinden henüz 20 gün geçen Onur Atilla'yla aşk yaşadığını cümle aleme duyuran Nez, önceki akşam Ankara'da sahne aldı. Dans performansıyla dikkat çeken olaylı şarkıcının kombini ise fena dile düştü.
4. Volkan Demirel'le yaşadıkları ilişki ve kurdukları mutlu aile ile gönüllerde taht kuran Zeynep Demirel boşanma iddialarının ardından doğum gününde yaptığı paylaşımla hamilelik iddialarını gün yüzüne çıkartmıştı. İddiaların ardından bikini ile görüntülenen isim kafaları iyice karıştırdı!
5. Wanda Nara'nın boşanma iddialarını net şekilde doğrulamasından sonra yüzüklü paylaşım yapan Mauro Icardi'ye büyük bir taş geldi. Wanda Nara eski eşi Maxi Lopez'i takibe aldı!
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6. Bir dönem yüzündeki izler ile gündeme gelen şarkıcı İzel'in son paylaşımındaki inanılmaz değişimi olay oldu! İzel'in son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından Serenay Sarıkaya'ya benzetildi.
7. @blogyagmuru hesabıyla tanınan Yağmur Çevik, kendisine gelen bir mesaj ifşasını paylaşıp ortaya bomba gibi bir iddia attı! 'Evli' 3 Adam'dan birinin eşini aldattığını iddia eden Çevik'in sözleri ortalığı karıştırdı.
8. Wanda Nara'yla Icardi'nin boşanacağı kesinleşince 'Aşkın Olayım' Simge Sağın'dan gelen paylaşım oldukça manidar bulundu!
9. Set arkadaşlığından doğan aşklarıyla Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti birbirine oldukça yakıştırılan çiftlerdendi. Nazar mı kem göz mü bilinmez, 2022'de üzücü haber geldi ve çift yollarını ayırma kararı almıştı. Fakat bu güzel aşkın tohumları büyüdü ve yeniden çiçek açtı. İkili geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında el ele objektiflere yansıdı.
10. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı mayıs ayında dünyaevine girmişti. Yeni evli çiftimiz aşk dolu paylaşımla evliliklerini duyursa da Melisa Pamuk'u beyazlar içerisinde, Yusuf Yazıcı'yı ise damatlığıyla net bir şekilde görememiştik bir türlü. Çift bugün, nikah pozlarından bazılarını sosyal medyalarında paylaştı.
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11. Survivor yarışmasının ve Panaroma isimli programın sevilen isimlerinden biri olan Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu'nun kıyafet sevdasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
12. İş birliği yaptığı markanın reklam çekimi için Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'ın da içinde yer aldığı bir arkadaş grubuyla İtalya, Sorrento tatiline giden Başak Dizer, ülkeye dönüş yaptı! Koşarak oğluyla vakit geçirmeye giden Dizer, bugünü ailece spor günü ilan etti, Kurt Efe'yle yarınlar yokmuş gibi dans etti!
13. Kaynana Şükran Polat paylaştı, 8 aydır cezaevinde olan Dilan Polat'tan uzun bir aranın ardından mektup geldi!
14. Yakın arkadaşı Başak Dizer'in iş birliğiyle İtalya tatiline gidip Sorrento'nun keyfini çıkaran Özge Özpirinçci döner dönmez soluğu Bodrum'da, biricik kocası Burak Yamantürk'ün yanında aldı! Buluştukları gibi birbirine düşen çiftin, aşık ve utangaç bakışları "Allah herkese böyle aşk nasip etsin" dedirtti!
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