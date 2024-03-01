1 Mart Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
1 Mart Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 1 Mart Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı deviren Karagümrüklü Markao, cüssesiyle herkesi büyüledi. 1,85 boyundaki Abdülkerim Bardakçı ile yan yana geldiği zaman aradaki devasa boy farkını daha rahat gördüğümüz Markao goygoycuların dilindeydi.
Bali, maymunlar için adeta bir cennet. Bu egzotik adanın her köşesinde, özellikle de Ubud Maymun Ormanı'nda, meraklı ve sevimli maymunları görmek mümkün. Bu canlılar, adanın en önemli turistik cazibe noktalarından biri haline gelmiş durumda. Hem yerli halkın hem de turistlerin büyük bir ilgi ve sevgiyle yaklaştığı bu maymunlar, adanın doğal yaşamının ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle, Bali'ye yapılan bir ziyaret, bu sevimli canlılarla karşılaşmadan tamamlanmış sayılmaz.
Trabzon'da yaşanan olayda, otobüse binen yolcular aracın içerisinin balık kokmasına söylenince, şoför çareyi otobüsü yıkamakta buldu.
Galatasaray'ın simgesi olan aslan, bu kez RAMS Park'ın önünde yer aldı. Yapılan sanatsal çalışma ise sarı-kırmızılı taraftarların pek hoşuna gitmemiş gibi görünüyor. Aslan figürünün sergilendiği yerde çekilen fotoğraflara ve gelen tepkilere birlikte bakalım.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 3 Mart Pazar günü oynanacak derbi öncesi, Google'ın yapay zekası Gemini'ye tahminlerini sorduk. Bazı sorularımıza yanlış bilgiler verse de yönlendirmelerimizle en yakın tahminini söyletmeyi başardık. Yapay zeka Gemini'ye göre Beşiktaş - Galatasaray derbisinin senaryosuyla karşınızdayız!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yine şaşırtan bir olay damga vurdu. 5 yaşından beri baktığı yeğenini kaçıran adam Anlı'ya damga vururken, genç kıza nikah kıyacağını belirten şahıs Müge Anlı'yı resmen delirtti.
Denizli'de üniversite hastanesinin bahçesinde yer alan kafeteryada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın gelmesi sonrası suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ciddi bir artış görülürken, çökertilen örgütlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da 3 farklı cinayete karışıp iş insanı Y.D’yi de polis kıyafeti girerek kaçıran ‘Çirkinler’ şebekesine yönelik yapılan operasyona ilişkin dikkat çeken ayrıntılar çıktı.
Yerel seçime ilişkin partiler çalışmalarına devam ederken, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç'ten dikkat çeken seçim vaatlerini açıkladı. HÜDA PAR'lı Dinç, "Şeyh Said bizim için önemli ve kıymetlidir. Bu memleketin yüz akıdır. Bizim için şehittir" dedi.
Mahkemeden Wanda Nara ve Mauro Icardi'ye sevindiren karar çıktı. İtalyan gazeteci Fabrizio Corona ise Wanda Nara hakkında ortaya attığı iddialar üzerine başını derde girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeni yasal düzenleme ile Airbnb sistemiyle kısa süreli veya turizm amaçlı kiralanan eşyalı evler sistemden çıkıyor. Sistemden çıkan ev sahipleri, evlerini eşyalı kiralamaya yöneldi. Ancak hesaplamadıkları bir durumla karşıladılar. Artık eşyalı ev arayan kitle yok. İstanbul’daki emlak piyasasında neler olduğunu Gayrimenkul uzmanı ve İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, Habertürk’ten Esra Toptaş’a anlattı.
Yerel seçime 30 gün kaldı. Partiler tüm hızıyla seçim çalışmalarına devam ederken, ORC Araştırma Ordu anketini açıkladı.
''Kabus doktor'' diye bilinen psikiyatrist Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu da dahi 5 kişinin yargılandığı davada ara karar açıklanırken, mağdurun mahkemede anlattıkları herkesi şoke etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda