RAMS Park'ın Önüne Yerleştirilen Aslan Figürü Galatasaray Taraftarının Eleştirilerine Maruz Kaldı

Galatasaray'ın simgesi olan aslan, bu kez RAMS Park'ın önünde yer aldı. Yapılan sanatsal çalışma ise sarı-kırmızılı taraftarların pek hoşuna gitmemiş gibi görünüyor. Aslan figürünün sergilendiği yerde çekilen fotoğraflara ve gelen tepkilere birlikte bakalım.