RAMS Park'ın Önüne Yerleştirilen Aslan Figürü Galatasaray Taraftarının Eleştirilerine Maruz Kaldı
RAMS Park'ın Önüne Yerleştirilen Aslan Figürü Galatasaray Taraftarının Eleştirilerine Maruz Kaldı
Galatasaray'ın simgesi olan aslan, bu kez RAMS Park'ın önünde yer aldı. Yapılan sanatsal çalışma ise sarı-kırmızılı taraftarların pek hoşuna gitmemiş gibi görünüyor. Aslan figürünün sergilendiği yerde çekilen fotoğraflara ve gelen tepkilere birlikte bakalım.
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Dünyanın ilk dijital taraftarı Leo ile Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğratan yönetim, bu kez stadyumun önündeki aslan figürüyle eleştirilerin odağında yer aldı.
RAMS Park'ın önünde sergilenen Aslan, taraftarların dikkatini çekti. (Fotoğraf: Sportcell)
Yapılan çalışmayı ilk bakışta anlamlandıramayanlar daha sonra aslan olduğunu fark etti. (Fotoğraf: Uğur Şenpire)
Dünyanın en karizmatik figürlerinden olan aslanı bu kadar vasat şekilde kullanılmasına gelen tepkiler şöyleydi👇
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