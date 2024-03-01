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RAMS Park'ın Önüne Yerleştirilen Aslan Figürü Galatasaray Taraftarının Eleştirilerine Maruz Kaldı

RAMS Park'ın Önüne Yerleştirilen Aslan Figürü Galatasaray Taraftarının Eleştirilerine Maruz Kaldı

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 12:53

Galatasaray'ın simgesi olan aslan, bu kez RAMS Park'ın önünde yer aldı. Yapılan sanatsal çalışma ise sarı-kırmızılı taraftarların pek hoşuna gitmemiş gibi görünüyor. Aslan figürünün sergilendiği yerde çekilen fotoğraflara ve gelen tepkilere birlikte bakalım.

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Dünyanın ilk dijital taraftarı Leo ile Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğratan yönetim, bu kez stadyumun önündeki aslan figürüyle eleştirilerin odağında yer aldı.

Dünyanın ilk dijital taraftarı Leo ile Galatasaray taraftarını hayal kırıklığına uğratan yönetim, bu kez stadyumun önündeki aslan figürüyle eleştirilerin odağında yer aldı.

RAMS Park'ın önünde sergilenen Aslan, taraftarların dikkatini çekti. (Fotoğraf: Sportcell)

RAMS Park'ın önünde sergilenen Aslan, taraftarların dikkatini çekti. (Fotoğraf: Sportcell)

Yapılan çalışmayı ilk bakışta anlamlandıramayanlar daha sonra aslan olduğunu fark etti. (Fotoğraf: Uğur Şenpire)

Yapılan çalışmayı ilk bakışta anlamlandıramayanlar daha sonra aslan olduğunu fark etti. (Fotoğraf: Uğur Şenpire)

Dünyanın en karizmatik figürlerinden olan aslanı bu kadar vasat şekilde kullanılmasına gelen tepkiler şöyleydi👇

Dünyanın en karizmatik figürlerinden olan aslanı bu kadar vasat şekilde kullanılmasına gelen tepkiler şöyleydi👇
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