Yeğenini Kaçırıp Nikah Kıymaya Kalkan Adam Müge Anlı'nın Sinir Uçlarıyla Oynadı!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yine şaşırtan bir olay damga vurdu. 5 yaşından beri baktığı yeğenini kaçıran adam Anlı'ya damga vururken, genç kıza nikah kıyacağını belirten şahıs Müge Anlı'yı resmen delirtti.