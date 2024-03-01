Yeğenini Kaçırıp Nikah Kıymaya Kalkan Adam Müge Anlı'nın Sinir Uçlarıyla Oynadı!
Yeğenini Kaçırıp Nikah Kıymaya Kalkan Adam Müge Anlı'nın Sinir Uçlarıyla Oynadı!
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine dumur eden bir olay işlendi.
21 yaşındaki yeğeni Kezban Ünal'ın kaybolması üzerine Müge Anlı'ya başvuran Hacer Dursun, yeğenini kaçıran kişinin eşi olduğunu belirtince tüm stüdyo buz kesti.
Yeğeni Kezban'ın anne ve babasının engelli olduğunu belirten hala Hacer Dursun, Kezban'ın 5 yaşından beri yanında yaşadığını belirtirken, Kezban kaybolmasının 45. gününde Anlı'da bulundu.
Canlı yayında halasıyla yüzleşen 21 yaşındaki Kezban, kendisini 45 yaşındaki eniştesinin kaçırdığını söylerken, geri dönmek istemediğinin altını çizdi.
Canlı yayına çıkan enişte Hüseyin bey "Kezban'a nikah kıyacağım" deyince başta Müge Anlı olmak üzere herkes şoke olurken, o anlara Anlı sessiz kalamadı.
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Kezban ve eniştesine "Sizin ikinizin aklı mı yok? Yoksa gerçekten bu kadar yüzsüzce davranamazsınız. Böyle şey olur mu? O senin kızın. Kızın da yaşında." diyerek sert çıkarken, enişte Hüseyin, "Kan bağım yok" cevabını verdi.
Kezban ve eniştesinin yanıtlarına daha çok sinirlenen Anlı, "Ahlaki bağın yok mu? Sen onun eniştesisin. Sen onun halasının kocasısın. Ne demek kan bağım yok. Bu çocuğu sen 5 yaşından beri görüyorsan insan evlat diye görür onu" derken, Kezban ve kendisini kaçıran eniştesi herhangi bir yanıt veremedi.
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