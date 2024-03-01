Beyin Kanaması Geçirmişti: Settar Tanrıöğen Kendine Gelir Gelmez 'Kızılcık Şerbeti' İzledi!

Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu, TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Aramızda Kalmasın programında incelenen magazin dosyaları arasında Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu da vardı. Buradan edinilen bilgiye göre, usta oyuncu haftaya hastaneden taburcu olacak. Üstelik, Tanrıöğen hafızasında oluşan sıkıntıları da atlattı!