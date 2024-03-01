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Beyin Kanaması Geçirmişti: Settar Tanrıöğen Kendine Gelir Gelmez 'Kızılcık Şerbeti' İzledi!

Beyin Kanaması Geçirmişti: Settar Tanrıöğen Kendine Gelir Gelmez 'Kızılcık Şerbeti' İzledi!

Show tv Kızılcık Şerbeti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.03.2024 - 12:33 Son Güncelleme: 01.03.2024 - 12:47

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinde geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini üzdü. Son dönemlerin reyting rekortmeni dizisinde bir kez daha milyonların gönlüne taht kuran başarılı oyuncu Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin güzel haberler, TV 8 ekranlarının Aramızda Kalmasın programından geldi. 

İşte, detaylar...

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Settar Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle peş peşe 2 ciddi operasyon geçirdi!

Settar Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle peş peşe 2 ciddi operasyon geçirdi!

Ataşehir Acıbadem Hastanesi'e kaldırılan, 61 yaşındaki usta oyuncu geçirdiği ameliyatların ardından yoğun bakımda tedavi edildi. Ziyaretçi yasağı bulunana Tanrıöğen, yoğun bakımdan çıkmasının ardından gözetim altında tutulmaya başlandı. Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Apo'ya hayat veren ünlü oyuncunun bir takım hafıza sorunları yaşadığı da öğrenilmişti. 

İşte, Settar Tanrıöğen'in son durumu... 👇

Peki, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl?

Peki, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl?

Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu, TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Aramızda Kalmasın programında incelenen magazin dosyaları arasında Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu da vardı. Buradan edinilen bilgiye göre, usta oyuncu haftaya hastaneden taburcu olacak. Üstelik, Tanrıöğen hafızasında oluşan sıkıntıları da atlattı!

Usta isim kendine gelir gelmez 'Abdullah Ünal' karakterine hayat verdiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisini izledi.

Usta isim kendine gelir gelmez 'Abdullah Ünal' karakterine hayat verdiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisini izledi.

Diziyi izlerken duygu dolu anlar yaşayan sevilen sanatçı, rolünü devrettiği Ahmet Mümtaz Taylan hakkında yorum yapmayı da ihmal etmedi.

Tanrıöğen, başarılı bir şekilde hayat verdiği 'Abdullah' karakteri için Ahmet Mümtaz Taylan'ın seçilmesine memnun oldu.

Tanrıöğen, başarılı bir şekilde hayat verdiği 'Abdullah' karakteri için Ahmet Mümtaz Taylan'ın seçilmesine memnun oldu.

Bir ustadan diğerine devredilen rol Ahmet Mümtaz Taylan'la emin ellerde. Bu arada, Settar Tanrıöğen'in reyting rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti' dizisine geri dönmeyeceği de kesinleşti.

İki usta isimin henüz bir araya gelmedikleri öğrenildi!

İki usta isimin henüz bir araya gelmedikleri öğrenildi!

Hastane ziyaretleri kısıtlı olduğu için usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, henüz Tanrıöğen'i ziyaret edemedi.

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