Beyin Kanaması Geçirmişti: Settar Tanrıöğen Kendine Gelir Gelmez 'Kızılcık Şerbeti' İzledi!
Beyin Kanaması Geçirmişti: Settar Tanrıöğen Kendine Gelir Gelmez 'Kızılcık Şerbeti' İzledi!
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinde geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini üzdü. Son dönemlerin reyting rekortmeni dizisinde bir kez daha milyonların gönlüne taht kuran başarılı oyuncu Tanrıöğen'in sağlık durumuna ilişkin güzel haberler, TV 8 ekranlarının Aramızda Kalmasın programından geldi.
İşte, detaylar...
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Settar Tanrıöğen, 26 Ocak tarihinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle peş peşe 2 ciddi operasyon geçirdi!
Peki, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu nasıl?
Usta isim kendine gelir gelmez 'Abdullah Ünal' karakterine hayat verdiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisini izledi.
Tanrıöğen, başarılı bir şekilde hayat verdiği 'Abdullah' karakteri için Ahmet Mümtaz Taylan'ın seçilmesine memnun oldu.
İki usta isimin henüz bir araya gelmedikleri öğrenildi!
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