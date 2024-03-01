Fatih Ürek Yüzüne Filtre Uyguladığı Fotoğrafla Barbie'nin Ken'ine Benzetildi!
Fatih Ürek Yüzüne Filtre Uyguladığı Fotoğrafla Barbie'nin Ken'ine Benzetildi!
İlk albümü Yaktı Yaktı ile 1993 yılında hızlı bir çıkış yaklayan Fatih Ürek, son singleı olan Afra Tafra'yı geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sarkıcı, bu kez yaptığı paylaşımda abarttığı 'filtre' ile gündeme geldi. Filtreli fotoğrafı gören takipçiler arasında Ürek'i Barbie'nin Ken'ine benzeten de oldu 'çok doğalsın' diyenler de!
İşte, o yorumlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'un gözde mekanlarından birinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gece geçiren Fatih Ürek, yakın dostunun doğum gününü kutladı.
Fatih Ürek ve dostlarının doğum günü kutladığı özel gecede Ateşe Düştüm şarkısı ve düetleriyle ortalığı kasıp kavuran Mert Demir'in sahne aldı!
İşte, Fatih Ürek'in çok konuşuna o Instagram paylaşımı
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda