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Fatih Ürek Yüzüne Filtre Uyguladığı Fotoğrafla Barbie'nin Ken'ine Benzetildi!

Fatih Ürek Yüzüne Filtre Uyguladığı Fotoğrafla Barbie'nin Ken'ine Benzetildi!

Fatih Ürek
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.03.2024 - 11:48

İlk albümü Yaktı Yaktı ile 1993 yılında hızlı bir çıkış yaklayan Fatih Ürek, son singleı olan Afra Tafra'yı geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sarkıcı, bu kez yaptığı paylaşımda abarttığı 'filtre' ile gündeme geldi. Filtreli fotoğrafı gören takipçiler arasında Ürek'i Barbie'nin Ken'ine benzeten de oldu 'çok doğalsın' diyenler de! 

İşte, o yorumlar...

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İstanbul'un gözde mekanlarından birinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gece geçiren Fatih Ürek, yakın dostunun doğum gününü kutladı.

İstanbul'un gözde mekanlarından birinde arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gece geçiren Fatih Ürek, yakın dostunun doğum gününü kutladı.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yakın arkadaşı Elif Kart'ın doğum gününe katıldı. Bu özel geceden paylaştığı hikayelerin ardından bir de post atan ünlü şarkıcı takipçilerinin dikkatini çekti.

Fatih Ürek ve dostlarının doğum günü kutladığı özel gecede Ateşe Düştüm şarkısı ve düetleriyle ortalığı kasıp kavuran Mert Demir'in sahne aldı!

Fatih Ürek ve dostlarının doğum günü kutladığı özel gecede Ateşe Düştüm şarkısı ve düetleriyle ortalığı kasıp kavuran Mert Demir'in sahne aldı!

Ünlü simaların eğlendiği geceden paylaşılan post ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Fatih Ürek'in yüzüne uyguladığı filtre sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

İşte, Fatih Ürek'in çok konuşuna o Instagram paylaşımı

İşte, Fatih Ürek'in çok konuşuna o Instagram paylaşımı

Gelin bir de ünlü şarkıcının, 'benim tatlı arkadaşım elifimizin doğum dünü gecesi ✨✨ tabiki gıybetsiz olmaz 🤗 iyiki varsın doğum günün kutlu olsun 🎂🎂🎂' notuyla paylaştığı postu görenlerin dikkat çeken yorumları... 👇

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