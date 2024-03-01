Fatih Ürek Yüzüne Filtre Uyguladığı Fotoğrafla Barbie'nin Ken'ine Benzetildi!

İlk albümü Yaktı Yaktı ile 1993 yılında hızlı bir çıkış yaklayan Fatih Ürek, son singleı olan Afra Tafra'yı geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü sarkıcı, bu kez yaptığı paylaşımda abarttığı 'filtre' ile gündeme geldi. Filtreli fotoğrafı gören takipçiler arasında Ürek'i Barbie'nin Ken'ine benzeten de oldu 'çok doğalsın' diyenler de!

İşte, o yorumlar...