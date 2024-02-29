Sıla Çok Özel İş Birliği Hakkında Konuştu 'İsmimiz Biraz da Bu İşlere Yarasın Sadece Hava Atmakla Olmuyor'
Sıla Çok Özel İş Birliği Hakkında Konuştu 'İsmimiz Biraz da Bu İşlere Yarasın Sadece Hava Atmakla Olmuyor'
Ünlü şarkıcı Sıla, Nişantaşı'nda bir marka tarafından düzenlenen davete katıldı. Davet öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sıla Gençoğlu, yeni şarkısı ve iş birlikleri hakkında konuştu. Sahne kostümlerini bağışlamasıyla ilgili sorulan soruya ise 'Şanımız, şöhretimiz, ismimiz birazcık da bu işlere yarasın. Sadece hava atmakla olmuyor' diyerek yanıt verdi!
İşte, detaylar...
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Güçlü sesiyle kulaklarımızdaki pası silen Sıla Gençoğlu, Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bildiğiniz gibi Sıla'nın yeni şarkısı 'Zahmet Olmazsa' 1 Mart'ta sevenleriyle buluşacak.
Ramazan ayına kadar konserlerinin devam edeceğini ifade eden Sıla, 'Çok birikti şarkılar, hızlanıyorum' diyerek yeni çalışmaları için hayranlarını heyecanlandırdı.
Sahnede giydiği kostümleri Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayan Sıla Gençoğlu, bu konuya ne kadar önem verdiğini de açıkça belirtti.
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