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Sıla Çok Özel İş Birliği Hakkında Konuştu 'İsmimiz Biraz da Bu İşlere Yarasın Sadece Hava Atmakla Olmuyor'

Sıla Çok Özel İş Birliği Hakkında Konuştu 'İsmimiz Biraz da Bu İşlere Yarasın Sadece Hava Atmakla Olmuyor'

Sıla Gençoğlu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.02.2024 - 22:26 Son Güncelleme: 29.02.2024 - 22:29

Ünlü şarkıcı Sıla, Nişantaşı'nda bir marka tarafından düzenlenen davete katıldı. Davet öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sıla Gençoğlu, yeni şarkısı ve iş birlikleri hakkında konuştu. Sahne kostümlerini bağışlamasıyla ilgili sorulan soruya ise 'Şanımız, şöhretimiz, ismimiz birazcık da bu işlere yarasın. Sadece hava atmakla olmuyor' diyerek yanıt verdi! 

İşte, detaylar...

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Güçlü sesiyle kulaklarımızdaki pası silen Sıla Gençoğlu, Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Güçlü sesiyle kulaklarımızdaki pası silen Sıla Gençoğlu, Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Snob Magazin'in haberine göre, yeni şarkısı ve konserleri hakkında konuşan ünlü şarkıcı Kansersiz Yaşam Derneği ile yaptığı iş birliği hakkında da konuştu.

Bildiğiniz gibi Sıla'nın yeni şarkısı 'Zahmet Olmazsa' 1 Mart'ta sevenleriyle buluşacak.

Bildiğiniz gibi Sıla'nın yeni şarkısı 'Zahmet Olmazsa' 1 Mart'ta sevenleriyle buluşacak.

Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu ortaklığında yazılan 'Zahmet Olmazsa' sözleriyle bir hayli özel bir şarkı olduğunu hissettiriyor. Klibi YouTube'da yayınlanacak 'Zahmet Olmazsa' şarkısı ise tüm dijital platformlarda müzik severlerle buluşacak. 

Sıla Gençoğlu, kendisi için kıymetli bir şarkı olduğunu ve uzun yıllardır yazılı olduğunu ifade ettiği 'Zahmet Olmazsa' için, 'Bir sayfanın arasında kalmasını istemediğim şarkı' ifadelerini kullandı.

Ramazan ayına kadar konserlerinin devam edeceğini ifade eden Sıla, 'Çok birikti şarkılar, hızlanıyorum' diyerek yeni çalışmaları için hayranlarını heyecanlandırdı.

Ramazan ayına kadar konserlerinin devam edeceğini ifade eden Sıla, 'Çok birikti şarkılar, hızlanıyorum' diyerek yeni çalışmaları için hayranlarını heyecanlandırdı.

Snob Magazin'in haberine göre, ünlü şarkıcı basın mensuplarının 'Sahnede giydiğiniz kostümleri bazı belli başlı derneklere hediye ettiğinizi biliyoruz.' ifadelerine karşılık yaptığı iş birliğinden söz etti.

Sahnede giydiği kostümleri Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayan Sıla Gençoğlu, bu konuya ne kadar önem verdiğini de açıkça belirtti.

Sahnede giydiği kostümleri Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayan Sıla Gençoğlu, bu konuya ne kadar önem verdiğini de açıkça belirtti.

'Kansersiz Yaşam Derneğiyle böyle bir iş birliği yaptık.' diyen Gençoğlu, 'Çok kıymetli bir iş birliği. Ne kadar elimizi taşın altına koyarsak o kadar iyi bu tip durumlarda. Şanımız, şöhretimiz, ismimiz birazcık da bu işlere yarasın. Değerli işlere yarasın. Sadece hava atmakla olmuyor o işler çünkü biliyorsunuz.' açıklamasında bulundu.  

Daha önce de benzer iş birliklerinde bulunduğunu hatıralatan ünlü şarkıcı, Kansersiz Yaşam Derneği ile yaptığı iş birliğinin özellikle çocukları da kapsadığı için çok kıymetli bir çalışma olduğunu ifade ettikten sonra 'Umarım hedefe ulaşacağız' dedi.

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