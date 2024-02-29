Sıla Çok Özel İş Birliği Hakkında Konuştu 'İsmimiz Biraz da Bu İşlere Yarasın Sadece Hava Atmakla Olmuyor'

Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu ortaklığında yazılan 'Zahmet Olmazsa' sözleriyle bir hayli özel bir şarkı olduğunu hissettiriyor. Klibi YouTube'da yayınlanacak 'Zahmet Olmazsa' şarkısı ise tüm dijital platformlarda müzik severlerle buluşacak.

Sıla Gençoğlu, kendisi için kıymetli bir şarkı olduğunu ve uzun yıllardır yazılı olduğunu ifade ettiği 'Zahmet Olmazsa' için, 'Bir sayfanın arasında kalmasını istemediğim şarkı' ifadelerini kullandı.