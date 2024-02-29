Berna Laçin'den Hayranlarını Korkutan Açıklama! Ünlü Oyuncu Acil Ameliyata Girecek 'Yürümesi Dahi Yasaklandı'
Berna Laçin'den Hayranlarını Korkutan Açıklama! Ünlü Oyuncu Acil Ameliyata Girecek 'Yürümesi Dahi Yasaklandı'
Son dönemlerde sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen sunucu ve oyuncu Berna Laçin'den hayranlarını korkutan haber. Ünlü oyuncu bu akşam Pamukkale'de sahnelenecek 'Hayal Satıcısı' oyununu iptal ettiğini duyurdu. Yürümesi dahi yasaklanan oyuncu acil ameliyata girecek!
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
90'lı yıllarda yıldızı parlayan yetenekli oyuncu ve sunucu Berna Laçin, acil ameliyat olacağını duyurdu.
Sosyal medyayı son derece aktif kullanan ve gündeme ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu sağlık durumuna ilişkin haberi de sosyal medya üzerinden duyurdu.
Sağlık sorunu nedeniyle akşamki tek kişilik oyununun iptal edildiğini duyuran Berna Laçin'in yürümesi dahi yasaklandı.
Tekerlekli sandalyedeki halini görenler endişelendi!
İşte, Berna Laçin'in 'Acil Açıklama' diyerek takipçilerine sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği o açıklama...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda