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Berna Laçin'den Hayranlarını Korkutan Açıklama! Ünlü Oyuncu Acil Ameliyata Girecek 'Yürümesi Dahi Yasaklandı'

Berna Laçin'den Hayranlarını Korkutan Açıklama! Ünlü Oyuncu Acil Ameliyata Girecek 'Yürümesi Dahi Yasaklandı'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
29.02.2024 - 21:06 Son Güncelleme: 29.02.2024 - 21:08

Son dönemlerde sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen sunucu ve oyuncu Berna Laçin'den hayranlarını korkutan haber. Ünlü oyuncu bu akşam Pamukkale'de sahnelenecek 'Hayal Satıcısı' oyununu iptal ettiğini duyurdu. Yürümesi dahi yasaklanan oyuncu acil ameliyata girecek! 

İşte, detaylar...

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90'lı yıllarda yıldızı parlayan yetenekli oyuncu ve sunucu Berna Laçin, acil ameliyat olacağını duyurdu.

90'lı yıllarda yıldızı parlayan yetenekli oyuncu ve sunucu Berna Laçin, acil ameliyat olacağını duyurdu.

Güzel oyuncu ilk kez 1990 yılında Sevdiğim Adam adlı televizyon dizisiyle seyirci karşısına çıkmış, daha sonra pek çok dizi ve filmde rol almıştı. 

Kariyerine tiyatro ve sunuculukla devam eden Laçin, geçtiğimiz yıllarda Her Şey İçin Berna Laçin ve Yerden Göğe programlarını sundu.

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan ve gündeme ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu sağlık durumuna ilişkin haberi de sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan ve gündeme ilişkin yorumlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu sağlık durumuna ilişkin haberi de sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sağlık sorunu nedeniyle akşamki tek kişilik oyununun iptal edildiğini duyuran Berna Laçin'in yürümesi dahi yasaklandı.

Sağlık sorunu nedeniyle akşamki tek kişilik oyununun iptal edildiğini duyuran Berna Laçin'in yürümesi dahi yasaklandı.

Ünlü oyuncunun bu akşam, 7 ve 8 Mart tarihlerinde sahnelenecek olan tek kişilik oyunu 'Hayal Satıcısı' iptal edildi. Laçin, yürümesi dahi yasaklanan omurilik sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tekerlekli sandalyedeki halini görenler endişelendi!

Tekerlekli sandalyedeki halini görenler endişelendi!

Berna Laçin, sosyal medya platformu Instagram üzerinden tekerlekli sandalyedeki halini paylaştı. Güzel oyuncu yaptığı paylaşıma sağlık durumuyla ilgili detaylı açıklamayı da ekledi.

İşte, Berna Laçin'in 'Acil Açıklama' diyerek takipçilerine sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği o açıklama...

İşte, Berna Laçin'in 'Acil Açıklama' diyerek takipçilerine sağlık durumuna ilişkin bilgi verdiği o açıklama...

'Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale’de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Ardından 7 Mart Izmir

ve 8 Mart Bodrum 'insperabodrum' sahnesini yine “Hayal Satıcısı” oyunumla açacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arzeden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım. 

E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti, ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor.

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Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere, o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler, saygılar'

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