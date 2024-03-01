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Trabzon'da 'Otobüs Kokuyor' Sözlerine Alınan Şoför, Yolcular İçerideyken Aracı Yıkadı

Trabzon'da 'Otobüs Kokuyor' Sözlerine Alınan Şoför, Yolcular İçerideyken Aracı Yıkadı

Trabzon Temizlik araba
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 18:02

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Trabzon'da yaşanan olayda, otobüse binen yolcular aracın içerisinin balık kokmasına söylenince, şoför çareyi otobüsü yıkamakta buldu.

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Yolcuların 'Otobüs kokuyor' sözlerine alınan şoför çareyi aracı yıkamakta bulurken, aracı yolcular içerideyken yıkadı.

Yolcuların 'Otobüs kokuyor' sözlerine alınan şoför çareyi aracı yıkamakta bulurken, aracı yolcular içerideyken yıkadı.

Yolcular içerideyken aracı yıkayan otobüs şoförünün o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

Yolcular içerideyken aracı yıkayan otobüs şoförünün o anları ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar: 👇

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Selver.1994.06

😂😂😂😂yolcuları bari indirseydiniz şaka gibi ülke olduk

svrslvt

Millet de ciddi ciddi oturuyor orada 😂😂