Trabzon'da 'Otobüs Kokuyor' Sözlerine Alınan Şoför, Yolcular İçerideyken Aracı Yıkadı

Trabzon'da yaşanan olayda, otobüse binen yolcular aracın içerisinin balık kokmasına söylenince, şoför çareyi otobüsü yıkamakta buldu.
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Yolcuların 'Otobüs kokuyor' sözlerine alınan şoför çareyi aracı yıkamakta bulurken, aracı yolcular içerideyken yıkadı.
Yolcular içerideyken aracı yıkayan otobüs şoförünün o anları ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte o anlar: 👇
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😂😂😂😂yolcuları bari indirseydiniz şaka gibi ülke olduk
Millet de ciddi ciddi oturuyor orada 😂😂