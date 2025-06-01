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1 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

1 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 22:46

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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TRT Spikeri Oya Eren Festivalde Ödül Alan Yönetmen Ecre Begüm Bayrak Tutuklu Gençleri Anınca Sahneyi Terk Etti

TRT Spikeri Oya Eren Festivalde Ödül Alan Yönetmen Ecre Begüm Bayrak Tutuklu Gençleri Anınca Sahneyi Terk Etti

Ankara’da düzenlenen “Esaretten Cesarete Film Festivali” gergin anlara sahne oldu. “Kurtlar” filmiyle festivalde ‘En İyi Kurmaca Film’ ödülünü alan yönetmen Ecre Begüm Bayrak sahneye çıkarak 19 Mart gösterilerinde tutuklanan gençleri ve şarkıları engellenen Grup Yorum’u hatırlattı.

Bu sırada festivalin sunucusu olan TRT spikeri Oya Eren yönetmen Bayrak’a tepki göstererek sahneyi terk etti. Ecre Begüm Bayrak salonu zorlukla terk ederken, Oya Eren’in “Şerefsizler”, “Vatansız teröristler” şeklinde bağırdığı ve bozkurt işareti yaptığı görüldü.

Buluşmadan İlk Paylaşım: Bilal Erdoğan Sosyal Medya Fenomenleriyle Bir Araya Geldi

Buluşmadan İlk Paylaşım: Bilal Erdoğan Sosyal Medya Fenomenleriyle Bir Araya Geldi

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçuluk Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğansosyal medya fenomenleriyle bir araya geldi.

Görüşmede Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu da yer aldı.

Vedat Milor Yaşanan Yoksulluğu Sofradaki Uçurum Örneği ile Anlattı

Vedat Milor Yaşanan Yoksulluğu Sofradaki Uçurum Örneği ile Anlattı

Vedat Milor, yemek eleştirileri ve yorumlarının yanı sıra zaman zaman yaptığı sosyolojik tespitlerle de gündeme dair önemli söylemlerde bulunuyor.

Milor'un bugünkü tweeti ise 'sofradaki uçurum' vardı. Altın varaklı hamburgerlere karşı boş tencereleri anlatan Milor, 'Gastronomi lüks değildir' dedi.

Marmaray'da Atılan Yumrukla Kurulan Sosyal Medya Mahkemesi Önce İdam Sonra Beraat Kararını Nasıl Verdi?

Marmaray'da Atılan Yumrukla Kurulan Sosyal Medya Mahkemesi Önce İdam Sonra Beraat Kararını Nasıl Verdi?

Cuma günü Marmaray’da sıradan bir sefer, sosyal medyada bir linç ayinine dönüştü. Görüntülerde, çocuklarıyla birlikte vagonda bulunan bir baba, başka bir yolcuyla tartışırken aniden yumruklanıyor. İlk bakışta her şey çok açık gibiydi: Mağdur olan bir baba ve saldırgan bir yolcu. Video hızla yayıldı, tweetler havada uçuştu, yumruk atan kişi kısa sürede sosyal medyada infaz edildi. Kimlik bilgileri, sosyal medya hesapları, adresleri okulları her şeyleri ifşa edildi. Öfke nöbetiyle atılan tweetler çığrından çıktı. Ölüm tehditlerine kadar uzanan bu infial, dijital öfkenin ne kadar kolay organize olduğunu bir kez daha gösterdi.

Özgür Özel Rudaw’a Konuştu: "Kürtlerin Haklarını Bağıra Bağıra Söylemek Benim Vazifem"

Özgür Özel Rudaw’a Konuştu: "Kürtlerin Haklarını Bağıra Bağıra Söylemek Benim Vazifem"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rudaw’da Rawin Sterk’in sunduğu “Gel Anlat” programına açıklamalarda bulundu.

“Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili sözleri dikkat çeken Özgür Özel, çözümün yeni anayasa ile değil Meclis çatısı altında olması gerektiğini ifade etti. 

Özel ayrıca, “Kürtlerin taleplerini bağıra bağıra söylemek benim vazifem” ifadelerini de kullandı.

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Ukrayna'dan Rusya'ya Film Gibi Bir Operasyonla Drone Saldırısı Gerçekleşti

Ukrayna'dan Rusya'ya Film Gibi Bir Operasyonla Drone Saldırısı Gerçekleşti

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ihtimali ertelendikçe tarafların birbirine olan saldırısı şekil değiştiriyor. Rusya beklenmedik bir drone saldırısı ile karşı karşıya kaldı. BBC gibi kaynakların araştırmalarına göre bu operasyonun ardında filmleri aratmayacak bir plan vardı.

Beşiktaş, Ligi 4.Bitirerek Gelecek Sezon İçin Önemli Avantajları Kaybetti

Beşiktaş, Ligi 4.Bitirerek Gelecek Sezon İçin Önemli Avantajları Kaybetti

Sezonun son iki maçı bugün oynandı. 3 ve 4.sıralar için oynanan maçlarda Beşiktaş ve Samsunspor kritik maçlara çıktı.

Beşiktaş deplasmanda Bodrumspor'u 4-0 yenerken, Samsunspor son iki dakika golleriyle Kayserispor'u 2-1 yendi. 

Bu sonuçlar Samsunspor'u üçüncü sırada tutarken Beşiktaş ligi dördüncübitirdi. İki sıra arasında ise dağlar kadar fark var. İşte Beşiktaş'ın kaybettikleri.

Nusret'e Şampiyonlar Ligi Gecesinde Şok: Kutlamaya Alınmadı

Nusret'e Şampiyonlar Ligi Gecesinde Şok: Kutlamaya Alınmadı

Nusret, son yıllarda spor organizasyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Dünya Kupası’ndan Süper Kupa’ya kadar birçok etkinlikte futbolcularla poz verdi, kupaları eline aldı. Şampiyonlar Ligi finalinde de onu tribünlerde görmeyi bekleyenler vardı. Bu daha çok övgüden ziyade rahatsızlık şeklindeydi. Nusret, Almanya'da da kutlamalardaki yerini almak istedi ancak işler beklediği gibi gitmedi.

"Ölürüm de Konuşmam" Dediği Dilan Polat'la Bir Araya Gelen Feyza Altun Tepkilerin Ardından Yine Açıklama Yaptı

"Ölürüm de Konuşmam" Dediği Dilan Polat'la Bir Araya Gelen Feyza Altun Tepkilerin Ardından Yine Açıklama Yaptı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından haklarında sert eleştirilerde bulunan Feyza Altun, Dilan Polat'la asla konuşmayacağını ve ölse de bir araya gelmeyeceğini söylemişti. Dün akşam ortak arkadaşları Sevim Alan'ın nikah şahitliği için bir araya gelen ikiliden oldukça samimi pozlar geldi. Sosyal medyada sert eleştirilere maruz kalan ikiliden Feyza Altun art arda açıklamalarda bulundu.

Ülkemize Gelen Rus Turistler Sezon Açılmasına Rağmen Plajların Boş Olması Karşısında Şaşkınlıklarını Paylaştı

Ülkemize Gelen Rus Turistler Sezon Açılmasına Rağmen Plajların Boş Olması Karşısında Şaşkınlıklarını Paylaştı

Türkiye, deniz tatili denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri. Eşsiz güzellikteki plajlarıyla, tatilcilerin gözdesi konumunda. Bu muhteşem plajlar, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin deniz tatili potansiyeli, sadece plajlarıyla sınırlı değil. Aynı zamanda, birbirinden güzel koyları, tarihi ve doğal güzellikleriyle de büyülüyor. Pek çok tatil bölgesi, özellikle Rus turistlerle dolup taşıyor. 

Sezon başlar başlamaz ülkemize gelen bazı Rus turistler, tatil bölgelerinin boş olması karşısında yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı. Kimileri bunun sebebini soğuk havalara bağlarken kimileri ise artık artan fiyatların turistleri de etkilediği için böyle bir tablonun oluştuğunu savundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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