1 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rudaw’da Rawin Sterk’in sunduğu “Gel Anlat” programına açıklamalarda bulundu.

“Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili sözleri dikkat çeken Özgür Özel, çözümün yeni anayasa ile değil Meclis çatısı altında olması gerektiğini ifade etti.

Özel ayrıca, “Kürtlerin taleplerini bağıra bağıra söylemek benim vazifem” ifadelerini de kullandı.