1 Haziran Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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TRT Spikeri Oya Eren Festivalde Ödül Alan Yönetmen Ecre Begüm Bayrak Tutuklu Gençleri Anınca Sahneyi Terk Etti
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Buluşmadan İlk Paylaşım: Bilal Erdoğan Sosyal Medya Fenomenleriyle Bir Araya Geldi
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Ukrayna'dan Rusya'ya Film Gibi Bir Operasyonla Drone Saldırısı Gerçekleşti
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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