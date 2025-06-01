Vedat Milor Yaşanan Yoksulluğu Sofradaki Uçurum Örneği ile Anlattı
Vedat Milor, yemek eleştirileri ve yorumlarının yanı sıra zaman zaman yaptığı sosyolojik tespitlerle de gündeme dair önemli söylemlerde bulunuyor.
Milor'un bugünkü tweeti ise 'sofradaki uçurum' vardı. Altın varaklı hamburgerlere karşı boş tencereleri anlatan Milor, 'Gastronomi lüks değildir' dedi.
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Vedat Milor'un tweetleri gündem olmayı sürdürüyor.
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Vedat Milor bu kez "sofradaki uçurum" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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