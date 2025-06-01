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Vedat Milor Yaşanan Yoksulluğu Sofradaki Uçurum Örneği ile Anlattı

Vedat Milor Yaşanan Yoksulluğu Sofradaki Uçurum Örneği ile Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 22:31

Vedat Milor, yemek eleştirileri ve yorumlarının yanı sıra zaman zaman yaptığı sosyolojik tespitlerle de gündeme dair önemli söylemlerde bulunuyor.

Milor'un bugünkü tweeti ise 'sofradaki uçurum' vardı. Altın varaklı hamburgerlere karşı boş tencereleri anlatan Milor, 'Gastronomi lüks değildir' dedi.

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Vedat Milor'un tweetleri gündem olmayı sürdürüyor.

Vedat Milor'un tweetleri gündem olmayı sürdürüyor.

Vedat Milor, gastronomik yorumları, yemek eleştirileriyle hayli geniş bir çevreye hitap ediyor. Sosyal medya diline ve gündeme hakimiyetiyle de dikkat çeken Milor, sosyal medyada da zaman zaman yazdıklarıyla gündem oluyor.

Vedat Milor bu kez "sofradaki uçurum" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Vedat Milor bu kez "sofradaki uçurum" diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Vedat Milor, X'te yaptığı paylaşımda 'Bir yanda altın varaklı hamburger modası, diğer yanda akşam tenceresine aş koyamayan aileler. Sofradaki uçurum, toplumdaki eşitsizliğin aynası. Gastronomi herkes için temel bir mutluluk olmalı, lüks değil.' dedi. 

Milor'un bu yorumu sayısız destek mesajı aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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