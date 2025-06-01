Vedat Milor Yaşanan Yoksulluğu Sofradaki Uçurum Örneği ile Anlattı

Vedat Milor, X'te yaptığı paylaşımda 'Bir yanda altın varaklı hamburger modası, diğer yanda akşam tenceresine aş koyamayan aileler. Sofradaki uçurum, toplumdaki eşitsizliğin aynası. Gastronomi herkes için temel bir mutluluk olmalı, lüks değil.' dedi.

Milor'un bu yorumu sayısız destek mesajı aldı.