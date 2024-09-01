1 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Aylardır aşk hayatıyla gündemimizden düşmeyen Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'le ilk kez sosyal medya hesabından post paylaştı. Epey eğlendikleri anları paylaşan ikilinin aşkının hala PR olduğunu diretenler de vardı dibine kadar gerçek olduğuna inananlar da...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. "Magazin Adası" adlı bir hesabın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun ünlü işletmeciyle aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkili Mardin'de bir düğünde ilk görüntülendi.
3. Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Biricik annesini ebediyete yollarken çok zor anlar yaşayan ünlü oyuncu o günden sonra ilk kez paylaşım yapıp, duygulandıran bir profil resmi seçti.
4. Her adımı ayrı bir olay olan Hadise geçtiğimiz gün çıktığı bir sahnesinden paylaştığı kesitle yine dile düştü. Ağır çekim kalça dansını seksi bulanlar kadar ağır eleştirenler de oldu.
5. Diyarbakır’da kaybolan ve 12 gündür hala ses alınamayan Narin Güran haberleri hakkında yayın yasağı getirilmişti. Arama çalışmaları devam ederken gelişmelerin bir anda daha az paylaşıldığını fark eden Ece Seçkin X hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Her hamlesi ayrı bir olay olan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, bu sefer de ikinci evi olarak bellediği Bali'den yaptığı üstsüz paylaşımlarıyla gündeme damgasını vurdu.
7. Türkiye 12. gününde de canhıraş 8 yaşındaki Narin Güran'ı ararken bir X kullanıcısı, Gülben Ergen'in paylaşımlarındaki "Kur'an kursu" detayına takıldı. Gülben Ergen'in Kur'an kursu vurgusuyla algı yaratmaya çalıştığını iddia eden kullanıcıya ünlü şarkıcıdan cevap gecikmedi.
8. Türkiye'nin sevilen yüzlerinden Seda Sayan, geçtiğimiz dönemlerde ''uyuyan adamdan nefret'' söylemiyle gündeme gelmişti. Sayan'ın ardından bu cümle, birçok kullanıcı tarafından sevilmiş ve paylaşımlarda kullanılmıştı. Ünlü isim, sosyal medyasından yaptığı paylaşımla bu akımı tekrar hatırlattı.
9. Uzun bir süredir Miami'de yaşayan, ünlü sinema sanatçısı Yeşilçam güzeli Ahu Tuğba, Miami'deki evinde ölü bulundu.
10. Yeni single'ı "Sen Yaktın" hakkında konuşan Reyhan Karaca, hayat felsefesinin Monica Bellucci'ninkiyle aynı olduğunu söyleyip klibinde de bunu yansıttığını vurguladı. Sonra da Türkiye'nin Monica Bellucci'si olabileceğini iddia etti! Son zamanlarda estetikleri ve filtreli fotoğraflarıyla öne çıkan Karaca, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü... 🙈
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Uzun süredir magazin gündeminde göremediğimiz isimlerden biri olan Eda Taşpınar, sevgilisiyle bir aşk pozu paylaştı. Taşpınar, sevgilisinin ismini vermeden yalnızca adının baş harfini açıklama olarak ekleyince dikkatleri üzerine çekti.
12. Geçtiğimiz günlerde dokuz aylık cezaevi serüveni biten Dilan Polat, meşhur villasına dönüş yaptı. Günlerdir sesi soluğu çıkmayan Dilan'ın ablası Sıla Doğu'dan "yanlışlıkla" fotoğraf paylaşımı geldi...
13. Eski dostlar Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin'in stil benzerliği son dönemlerde sosyal medyada göze çarpan durumlardan. İkilinin ''birbirinden hallice'' paylaşımlarına Şevval Şahin cephesinden bir yeni paylaşım geldi.
14. Kıymetli şarkıcı Selda Bağcan, konserinde duyarlı bir davranışa imza attı. Bağcan, sokak hayvanlarının toplatılması yasasına tepki gösterdi.
15. Güzel oyuncu Hazal Kaya, güzel kızı Süreyya Leyla'yla yazın son demlerinin tadını çıkarırken görüntülendi. İlk bebeği, Fikret Ali'yi resmen eşi Ali Atay'ın kopyası olarak doğuran Hazal Kaya'nın ikinci bebeği Süreyya Leyla'nın kendisine benzemesi sevenlerinin içine su serpti!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın