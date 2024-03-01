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Zabıtanın Heimlich Manevrası Soluk Borusuna Şeker Kaçan Çocuğun Hayatını Kurtardı

Zabıtanın Heimlich Manevrası Soluk Borusuna Şeker Kaçan Çocuğun Hayatını Kurtardı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 14:04

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İstanbul Çekmeköy'de yaşanan olayda, parkta boğazına şeker kaçan çocuğun hayatını zabıta personelinin heimlich manevrası kurtardı.

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İddiaya göre, annesi ile parka gelen çocuğun yürüdüğü sırada ağzındaki şeker soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark eden anne ise çevreden yardım istedi.

İddiaya göre, annesi ile parka gelen çocuğun yürüdüğü sırada ağzındaki şeker soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark eden anne ise çevreden yardım istedi.

Olayı gören Çekmeköy Belediyesinde görevli zabıta memuru Şaban Gören, çocuğu kucağına alarak heimlich manevrası uyguladı.

Olayı gören Çekmeköy Belediyesinde görevli zabıta memuru Şaban Gören, çocuğu kucağına alarak heimlich manevrası uyguladı.

Zabıtanın yaptığı müdahale sonrası boğazından şeker çıkan çocuk, rahat nefes almaya başladı.

“Aldığımız eğitimlerin faydasını görmüş olduk”

“Aldığımız eğitimlerin faydasını görmüş olduk”

Çocuğa heimlich manevrası uygulayan Çekmeköy Belediyesi Zabıta Memuru Şaban Gören, “Bir kadının yardım çığlığını duyduk. Yardım için koştuğumuzda çocuğun boğazına bir şey kaçtığını öğrendik. Çocuğun elinde şekerler vardı. Müdahale edeceğimiz esnada çocuğun nefesi kesildi. Ben de almış olduğumuz ilk yardım eğitimleri sonrası heimlich manevrasını uyguladım. Müdahalemiz sonrası çocuğun ağzındaki şekeri dışarı çıkarttık. Olay sonrası hem çocuğu hem de annesini sakinleştirdik. Bizler güvenlik ve zabıta personeli olarak kurum içerisinde devamlı eğitimler alıyoruz. Canlı ve cansız mankenler üzerinde bizlere verilen eğitimler sonrası bu müdahaleyi yapabildik. Aldığımız eğitimlerin faydasını görmüş olduk” dedi.

Kaynak: İHA

İşte o anlar: 👇

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