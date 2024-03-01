Zabıtanın Heimlich Manevrası Soluk Borusuna Şeker Kaçan Çocuğun Hayatını Kurtardı

İstanbul Çekmeköy'de yaşanan olayda, parkta boğazına şeker kaçan çocuğun hayatını zabıta personelinin heimlich manevrası kurtardı.
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İddiaya göre, annesi ile parka gelen çocuğun yürüdüğü sırada ağzındaki şeker soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes almakta zorlandığını fark eden anne ise çevreden yardım istedi.
Olayı gören Çekmeköy Belediyesinde görevli zabıta memuru Şaban Gören, çocuğu kucağına alarak heimlich manevrası uyguladı.
“Aldığımız eğitimlerin faydasını görmüş olduk”
İşte o anlar: 👇
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