Lewis Hamilton Ruanda'daki Afrika Grand Prix'si Tartışmasına Suriye, Kongo ve Filistin Çağrısıyla Yanıt Verdi
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Formula 1'in 13 Ekim'de Kigali'de duyurduğu Afrika Grand Prix'si, 2030'ların başında takvime girecek. Ruanda'nın ev sahibi seçilmesi insan hakları örgütlerinden ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinden tepki çekti. Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise Austin'de gazetecilerin karşısına çıkıp tartışmaya dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Hamilton Ruanda endişelerinin farkında olduğunu söyledi
Hamilton konuşmasını barış çağrısıyla bitirdi
Hamilton yıllardır Afrika için kampanya yürüttüğünü anlattı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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