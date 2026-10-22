Lewis Hamilton Ruanda'daki Afrika Grand Prix'si Tartışmasına Suriye, Kongo ve Filistin Çağrısıyla Yanıt Verdi

Hamilton, Austin'de Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Afrika Grand Prix'sinin Ruanda üzerinden takvime dönmesine yönelik endişelerin farkında olduğunu söyledi. Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, kıtanın bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekti ve ülkedeki sorunların göz ardı edilmemesini istedi. Hamilton, yarışın gündeme gelmesinin ülkede yaşananlar hakkında daha fazla insanı bilgilenmeye yönlendirmesini umduğunu belirtti.

Hamilton konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Elbette oraya gitmek, orada olup bitenleri ihmal ettiğiniz anlamına gelmiyor. Umarım pek çok kişi orada neler olduğu ve yüzlerce yıldır neler yaşandığı konusunda kendini biraz daha eğitmeye başlar ve bu da bir konuşma başlatır.”