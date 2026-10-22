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Lewis Hamilton Ruanda'daki Afrika Grand Prix'si Tartışmasına Suriye, Kongo ve Filistin Çağrısıyla Yanıt Verdi

Lewis Hamilton Ruanda'daki Afrika Grand Prix'si Tartışmasına Suriye, Kongo ve Filistin Çağrısıyla Yanıt Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 01:14
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Formula 1'in 13 Ekim'de Kigali'de duyurduğu Afrika Grand Prix'si, 2030'ların başında takvime girecek. Ruanda'nın ev sahibi seçilmesi insan hakları örgütlerinden ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümetinden tepki çekti. Ferrari pilotu Lewis Hamilton ise Austin'de gazetecilerin karşısına çıkıp tartışmaya dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

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Hamilton Ruanda endişelerinin farkında olduğunu söyledi

Hamilton Ruanda endişelerinin farkında olduğunu söyledi

Hamilton, Austin'de Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Afrika Grand Prix'sinin Ruanda üzerinden takvime dönmesine yönelik endişelerin farkında olduğunu söyledi. Yedi kez dünya şampiyonu olan pilot, kıtanın bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmasının önemine dikkat çekti ve ülkedeki sorunların göz ardı edilmemesini istedi. Hamilton, yarışın gündeme gelmesinin ülkede yaşananlar hakkında daha fazla insanı bilgilenmeye yönlendirmesini umduğunu belirtti.

Hamilton konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Elbette oraya gitmek, orada olup bitenleri ihmal ettiğiniz anlamına gelmiyor. Umarım pek çok kişi orada neler olduğu ve yüzlerce yıldır neler yaşandığı konusunda kendini biraz daha eğitmeye başlar ve bu da bir konuşma başlatır.”

Hamilton konuşmasını barış çağrısıyla bitirdi

Hamilton konuşmasını barış çağrısıyla bitirdi

Hamilton, konuşmasının sonunda Kongo, Sudan, Suriye ve Filistin'e değinerek bu coğrafyalar için barış çağrısı yaptı. Pilot, kamuoyunun bu konularda baskı kurması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Ferrari pilotu, bir noktada büyük bir barışa ulaşılmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Hamilton çağrısını şu cümlelerle yaptı:

“Özgür Kongo, özgür Sudan, özgür Suriye, özgür Filistin için bastırmamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım bir noktada çok büyük bir barışa ulaşırız.”

Hamilton yıllardır Afrika için kampanya yürüttüğünü anlattı

Hamilton yıllardır Afrika için kampanya yürüttüğünü anlattı

Hamilton, sporun Afrika'ya dönmesi için uzun yıllardır çaba gösterdiğini belirtti. Pilot, bu amaçla F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali ile çeşitli Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla defalarca görüştüğünü söyledi. Hamilton'a göre Afrika bir Grand Prix'yi hak ediyor, çünkü kıtanın zengin bir kültürü var ve F1 taraftarlara önceden pek bilmedikleri ülkelere açılan bir pencere sunuyor. Pilot, oradaki sorunların büyük bölümünün sömürgecilik ve Batı müdahalelerinin sonucu olduğunu savunarak Afrika'nın İngiltere'de okul müfredatına eklenmesi gerektiğini söyledi.

Hamilton, kıtanın geleceğine dair umudunu şu sözlerle anlattı:

“Gidip insanları görürseniz, bugün ortada olan pek çok üst düzey markanın tasarımının Afrika'dan geldiğini görürsünüz ve en zengin kaynaklar orada. Afrika'nın birleşeceğine dair umudum hâlâ sürüyor. Bunun olmasını istemeyen çok kişi olduğunu biliyorum çünkü birleşirlerse çok güçlü olurlardı, ama bir noktada birleşeceklerini umuyorum.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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