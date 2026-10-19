Pep Guardiola'dan Filistin'e Destek Videosu: "Onlar Rakam Değil, İsmi ve Yüzü Olan Hayatlardı"

Guardiola'nın videodaki konuşmasının tam çevirisi şöyle:

'Onlar ölü değil, katledilmiş insanlar. Onlar rakam değil. Onlar bir ismi, bir yüzü ve bir ailesi olan hayatlar. Hayaller ve anılar. Onlar yan hasar değil. Onlar kız ve erkek çocukları.

Olayları adıyla anmayı bıraktığımızda, acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde, insanlığımızı kaybetmeye başlarız. Tarihimizin çok karanlık bir döneminden geçiyoruz.

Gazze'de çocukların enkaz altında anne babalarını aradığını görüyoruz. Açlıktan acı çektiklerini. Yalnız kaldıklarını. Daha büyüme şansı bile bulamadan her şeylerini kaybedişlerini izliyoruz, bununla birlikte Filistin halkının insanlıktan çıkarılışını da. Onların hayatı bizimkiler kadar değerli. Acıları bize yabancı değil. Unutmayalım. Filistin'le dayanışma ara veremez. Sorumluluğumuz da öyle.

Bugün itibarıyla İsrail hükümeti Gazze'de 74.000'den fazla insanı öldürdü ve insani yardımın girişini engellemeye devam ediyor. Gazze harap durumdayken Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve zorla yerinden edilmeler sürüyor. Bu tabloda şunu hatırlamak önemli: Milyonlarca Filistinli mülteci için acı yeni başlamadı. On yıllardır yerinden edilme, şiddet, kayıp, yas, belirsizlik ve adaletsizlikle yaşıyorlar. Ve yine de devam ediyorlar: Filistin halkının direnci bu.

Hiçbir halk nesiller boyunca acıya katlanabildiğini kanıtlamak zorunda kalmamalı. Hiçbir çocuk, yaşamayı öğrenmeden önce hayatta kalmayı öğrenmek zorunda kalmamalı. Bu korkunç tabloda onların yanından ayrılmayan bir kuruluş var: UNRWA.

75 yılı aşkın süredir UNRWA, Filistinli mültecilere sağlık hizmeti, koruma ve insani yardım sunarak eşlik ediyor. Ama UNRWA yardımdan çok daha fazlası. Aynı zamanda bir hafıza. Nesiller boyunca Filistinli mültecilerin tarihini, kimliğini ve haklarını koruyan kurum. Varlığının silinemeyeceğinin kanıtı. Bugün UNRWA'yı desteklemek, açlığa, şiddete, korkuya ve terk edilmişliğe direnmeye devam edenleri desteklemek demek. Çünkü yıkmaya devam etmek için sessizliğin dayatılması gerekir. Biz ise susturulmayacağız. Bugün sessiz kalmak taraf tutmanın bir yolu. Ama başka yöne bakamayız.

Filistin önemlidir ve Filistin'in adalete ve barışa ihtiyacı var. Filistin hakkında konuşmaya devam edin. İlgisizliğe karşı insanlığı savunmaya devam edin. Lütfen, elinizden geliyorsa UNRWA'ya destek olun ki en çok ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmaya devam edebilelim. Çok teşekkürler.'