article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Pep Guardiola'dan Filistin'e Destek Videosu: "Onlar Rakam Değil, İsmi ve Yüzü Olan Hayatlardı"

Pep Guardiola'dan Filistin'e Destek Videosu: "Onlar Rakam Değil, İsmi ve Yüzü Olan Hayatlardı"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 11:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Manchester City'de 10 sezon görev yapan ve bu yaz kulüpten ayrılan Pep Guardiola, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kurumu UNRWA'nın İspanya kolu için çektiği videoyla Gazze'deki insani duruma dikkat çekti. Yaklaşık üç dakikalık video 18 Ekim'de UNRWA İspanya'nın resmi hesabından yayımlandı. Guardiola videoda Gazze'de hayatını kaybedenlerin birer rakam olmadığını söylüyor, çocukların yaşadıklarını anlatıyor ve izleyenleri kuruma destek olmaya çağırıyor. İspanyol teknik adam Gazze'deki savaş hakkında ilk kez konuşmuyor. Haziran 2025'te Manchester Üniversitesi'nin verdiği fahri doktora töreninde de Gazze'de yaşananların kendisini derinden etkilediğini açıklamış, Ekim 2025'te ise Barcelona'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisine çağrı yapmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Guardiola'nın UNRWA İspanya için çektiği video şöyle:

Guardiola: "Acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde, insanlığımızı kaybetmeye başlarız"

Guardiola: "Acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde, insanlığımızı kaybetmeye başlarız"

Guardiola'nın videodaki konuşmasının tam çevirisi şöyle:

'Onlar ölü değil, katledilmiş insanlar. Onlar rakam değil. Onlar bir ismi, bir yüzü ve bir ailesi olan hayatlar. Hayaller ve anılar. Onlar yan hasar değil. Onlar kız ve erkek çocukları.

Olayları adıyla anmayı bıraktığımızda, acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde, insanlığımızı kaybetmeye başlarız. Tarihimizin çok karanlık bir döneminden geçiyoruz.

Gazze'de çocukların enkaz altında anne babalarını aradığını görüyoruz. Açlıktan acı çektiklerini. Yalnız kaldıklarını. Daha büyüme şansı bile bulamadan her şeylerini kaybedişlerini izliyoruz, bununla birlikte Filistin halkının insanlıktan çıkarılışını da. Onların hayatı bizimkiler kadar değerli. Acıları bize yabancı değil. Unutmayalım. Filistin'le dayanışma ara veremez. Sorumluluğumuz da öyle.

Bugün itibarıyla İsrail hükümeti Gazze'de 74.000'den fazla insanı öldürdü ve insani yardımın girişini engellemeye devam ediyor. Gazze harap durumdayken Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve zorla yerinden edilmeler sürüyor. Bu tabloda şunu hatırlamak önemli: Milyonlarca Filistinli mülteci için acı yeni başlamadı. On yıllardır yerinden edilme, şiddet, kayıp, yas, belirsizlik ve adaletsizlikle yaşıyorlar. Ve yine de devam ediyorlar: Filistin halkının direnci bu.

Hiçbir halk nesiller boyunca acıya katlanabildiğini kanıtlamak zorunda kalmamalı. Hiçbir çocuk, yaşamayı öğrenmeden önce hayatta kalmayı öğrenmek zorunda kalmamalı. Bu korkunç tabloda onların yanından ayrılmayan bir kuruluş var: UNRWA.

75 yılı aşkın süredir UNRWA, Filistinli mültecilere sağlık hizmeti, koruma ve insani yardım sunarak eşlik ediyor. Ama UNRWA yardımdan çok daha fazlası. Aynı zamanda bir hafıza. Nesiller boyunca Filistinli mültecilerin tarihini, kimliğini ve haklarını koruyan kurum. Varlığının silinemeyeceğinin kanıtı. Bugün UNRWA'yı desteklemek, açlığa, şiddete, korkuya ve terk edilmişliğe direnmeye devam edenleri desteklemek demek. Çünkü yıkmaya devam etmek için sessizliğin dayatılması gerekir. Biz ise susturulmayacağız. Bugün sessiz kalmak taraf tutmanın bir yolu. Ama başka yöne bakamayız.

Filistin önemlidir ve Filistin'in adalete ve barışa ihtiyacı var. Filistin hakkında konuşmaya devam edin. İlgisizliğe karşı insanlığı savunmaya devam edin. Lütfen, elinizden geliyorsa UNRWA'ya destek olun ki en çok ihtiyacı olanlara yardım ulaştırmaya devam edebilelim. Çok teşekkürler.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın