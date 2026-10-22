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29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN Dahil Üç Şehirde Raylı Sistem Hatları Ücretsiz Olacak

29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN Dahil Üç Şehirde Raylı Sistem Hatları Ücretsiz Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 00:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı raylı sistem hatları gün boyunca ücretsiz olacak. Ücretsiz hizmet verecek hatlar arasında Marmaray, Başkentray ve İZBAN da bulunuyor.

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İstanbul'da Marmaray ücretsiz olacak.

İstanbul'da Marmaray ücretsiz olacak.

İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattı 29 Ekim'de gün boyunca ücretsiz olacak. Cumhuriyet Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Yolcular bayram günü bu üç hattı ücret ödemeden kullanabilecek.

Ankara ve İzmir'de banliyö trenleri ücretsiz.

Ankara ve İzmir'de banliyö trenleri ücretsiz.

Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN trenleri 29 Ekim'de gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Karar, başkentteki banliyö hattını ve Ege'deki banliyö trenlerini kapsıyor. İstanbul'daki üç hatla birlikte toplam beş raylı sistem hattı bayram günü ücretsiz olacak.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, 23 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de 11919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlandı. Kararda Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim için İstanbul, Ankara ve İzmir'deki belirli raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Bayram perşembe gününe denk geldiği için vatandaşlar ücretsiz ulaşımdan gün boyunca yararlanabilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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