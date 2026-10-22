29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN Dahil Üç Şehirde Raylı Sistem Hatları Ücretsiz Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı raylı sistem hatları gün boyunca ücretsiz olacak. Ücretsiz hizmet verecek hatlar arasında Marmaray, Başkentray ve İZBAN da bulunuyor.