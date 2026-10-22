29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İZBAN Dahil Üç Şehirde Raylı Sistem Hatları Ücretsiz Olacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı raylı sistem hatları gün boyunca ücretsiz olacak. Ücretsiz hizmet verecek hatlar arasında Marmaray, Başkentray ve İZBAN da bulunuyor.
İstanbul'da Marmaray ücretsiz olacak.
Ankara ve İzmir'de banliyö trenleri ücretsiz.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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