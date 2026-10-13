Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Üniversite Öğrencilerine Günlük 1.375 Lira Ödenecek

Ödeme sabit bir maaş değil, öğrencinin fiilen programa katıldığı gün sayısına göre hesaplanıyor. Günlük tutar 1.375 lira; ayda 14 gün katılan bir öğrenci toplamda 19.250 liraya ulaşıyor. Bu rakam, Ocak ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu zamla 1.083 liradan yükseltilen günlük harçlığa dayanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerini devlet karşılayacak. Bunun yanında belirli şartları sağlayan gençlere 1.250 liralık promosyon ve bazı harcamalarda indirim imkânı da sunulacak.