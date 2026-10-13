article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Üniversite Öğrencilerine Günlük 1.375 Lira Ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Üniversite Öğrencilerine Günlük 1.375 Lira Ödenecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 07:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükselttiklerini duyurdu. Programa katılan üniversite öğrencilerine her katılım günü için 1.375 lira ödenecek; ayda 14 gün katılan öğrenci 19.250 liraya kadar destek alabilecek. Sigorta primleri devletten, belirli şartları sağlayanlara ise 1.250 liralık promosyon verilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kabine toplantısının ardından açıklandı: Programın 2026-2027 dönemi kontenjanı 150 bine çıkarılıyor.

Kabine toplantısının ardından açıklandı: Programın 2026-2027 dönemi kontenjanı 150 bine çıkarılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın geçen yıl başladığını hatırlatarak bugüne kadar yaklaşık 220 bin gencin bu imkândan yararlandığını söyledi. Yeni dönemde kontenjan 150 bine çıkıyor.

'Gençlerimizin eğitimlerini sürdürürken çalışma hayatını tanımalarına büyük önem veriyoruz' diyen cumhurbaşkanı Erdoğan, 'güç hamlemiz' olarak adlandırdığı çalışmayla 3 yılda 3 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. İŞKUR Gençlik Programı'ndan 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon üniversite öğrencisinin yararlanması amaçlanıyor.

Katılımcılara çalıştıkları her gün için 1.375 lira ödenecek, ayda 14 günde tavan 19.250 lira.

Katılımcılara çalıştıkları her gün için 1.375 lira ödenecek, ayda 14 günde tavan 19.250 lira.

Ödeme sabit bir maaş değil, öğrencinin fiilen programa katıldığı gün sayısına göre hesaplanıyor. Günlük tutar 1.375 lira; ayda 14 gün katılan bir öğrenci toplamda 19.250 liraya ulaşıyor. Bu rakam, Ocak ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu zamla 1.083 liradan yükseltilen günlük harçlığa dayanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerini devlet karşılayacak. Bunun yanında belirli şartları sağlayan gençlere 1.250 liralık promosyon ve bazı harcamalarda indirim imkânı da sunulacak.

Başvuru için devlet üniversitesinde örgün öğrenci olmak ve hane gelir şartını sağlamak gerekiyor.

Başvuru için devlet üniversitesinde örgün öğrenci olmak ve hane gelir şartını sağlamak gerekiyor.

Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR'a kayıtlı ve 18 yaşını doldurmuş, devlet üniversitelerinin örgün programlarında okuyan öğrenciler başvurabiliyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydını dondurmuş olanlar kapsam dışında. Yaşlılık veya malullük aylığı almamak ve hane gelir şartını sağlamak da gerekiyor. Katılım, haftada en fazla üç gün olarak planlanıyor.

Başvurular İŞKUR'un Gençlik Programı sayfası üzerinden yürütülüyor; tarihler ve kontenjanlar ise üniversiteden üniversiteye değişiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın