Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Üniversite Öğrencilerine Günlük 1.375 Lira Ödenecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükselttiklerini duyurdu. Programa katılan üniversite öğrencilerine her katılım günü için 1.375 lira ödenecek; ayda 14 gün katılan öğrenci 19.250 liraya kadar destek alabilecek. Sigorta primleri devletten, belirli şartları sağlayanlara ise 1.250 liralık promosyon verilecek.
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Kabine toplantısının ardından açıklandı: Programın 2026-2027 dönemi kontenjanı 150 bine çıkarılıyor.
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Katılımcılara çalıştıkları her gün için 1.375 lira ödenecek, ayda 14 günde tavan 19.250 lira.
Başvuru için devlet üniversitesinde örgün öğrenci olmak ve hane gelir şartını sağlamak gerekiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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