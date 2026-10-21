29 Ekim Tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı Kaç Gün Tatil, 30 Ekim Tatil mi?
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Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken tatil planları da merak konusu oldu. 29 Ekim bu yıl perşembe gününe denk geliyor ve bayram tatilinin kaç gün süreceği, cuma gününün tatil olup olmadığı araştırılıyor.
Peki 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, 30 Ekim Cuma günü tatil olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar!
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29 Ekim 2026 Tatil mi?
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28 Ekim Yarım Gün mü?
29 Ekim 2026 Tatili Kaç Gün?
30 Ekim Cuma Tatil mi?
29 Ekim'de Okullar, Bankalar ve Hastaneler Açık mı?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Neden Kutlanıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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