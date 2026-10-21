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29 Ekim Tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı Kaç Gün Tatil, 30 Ekim Tatil mi?

29 Ekim Tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı Kaç Gün Tatil, 30 Ekim Tatil mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 11:35
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Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken tatil planları da merak konusu oldu. 29 Ekim bu yıl perşembe gününe denk geliyor ve bayram tatilinin kaç gün süreceği, cuma gününün tatil olup olmadığı araştırılıyor.

Peki 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, 30 Ekim Cuma günü tatil olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar!

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29 Ekim 2026 Tatil mi?

29 Ekim 2026 Tatil mi?

Evet, 29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm Türkiye'de tam gün resmi tatil. Okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve banka şubeleri 29 Ekim'de kapalı olacak.

28 Ekim Yarım Gün mü?

28 Ekim Yarım Gün mü?

Evet, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün tatil. Resmi tatil saat 13.00'te başlayacak, sabah saatlerinde çalışma ve ders devam edecek.

28 Ekim'de Okullar Kaçta Tatil Olacak?

Okullar ve üniversiteler 28 Ekim sabahı açık olacak, 13.00'ten sonra ders yapılmayacak. Okulların çıkış saatleri okulun programına göre değişebilir, bu nedenle velilerin okul duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

28 Ekim'de Bankalar ve Kamu Kurumları Kaça Kadar Açık?

Banka şubeleri, belediyeler, nüfus müdürlükleri, noterler ve valilikler 28 Ekim'de saat 13.00'e kadar hizmet verecek.

29 Ekim 2026 Tatili Kaç Gün?

29 Ekim 2026 Tatili Kaç Gün?

Cumhuriyet Bayramı tatili 2026'da toplam 1,5 gün sürecek: 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra yarım gün ve 29 Ekim Perşembe günü tam gün tatil olacak. Tatil, 28 Ekim saat 13.00'te başlayıp 29 Ekim günü sona erecek.

30 Ekim Cuma Tatil mi?

30 Ekim Cuma Tatil mi?

Şu ana kadar 30 Ekim Cuma günü için resmi tatil ya da idari izin kararı açıklanmadı. Yeni bir karar alınmadığı sürece okullar ve kamu kurumları cuma günü normal çalışma düzeninde açık olacak.

30 Ekim'de Yıllık İzin Kullanırsanız Tatil Kaç Gün Olur?

30 Ekim Cuma günü için yıllık izin kullanırsanız, 28 Ekim öğleden sonra başlayan tatil 1 Kasım Pazar gününe kadar uzar. Bu, yaklaşık 4,5 günlük kesintisiz bir tatil anlamına geliyor.

29 Ekim'de Okullar, Bankalar ve Hastaneler Açık mı?

29 Ekim'de Okullar, Bankalar ve Hastaneler Açık mı?

29 Ekim'de Okullar Açık mı?

Hayır, 29 Ekim Perşembe günü okullar ve üniversiteler tamamen kapalı olacak. Cuma günü için yeni bir karar alınmadığı sürece okullarda 30 Ekim Cuma günü ders yapılacak.

29 Ekim'de Bankalar Açık mı?

Hayır, banka şubeleri 29 Ekim'de kapalı olacak. Şubeler 30 Ekim Cuma günü normal düzene dönecek. Mobil bankacılık, internet bankacılığı, ATM'ler ve FAST işlemleri tatil günlerinde kullanılabilir.

29 Ekim'de Hastaneler Açık mı?

Acil servisler 28 Ekim'de ve 29 Ekim'de hizmet vermeye devam edecek. Aile sağlığı merkezleri ve poliklinikler ise 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü kapalı olacak.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Neden Kutlanıyor?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Neden Kutlanıyor?

29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet'i ilan etti ve Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bu nedenle 29 Ekim her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor. 2026'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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