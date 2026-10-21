29 Ekim Tatil mi? 2026 Cumhuriyet Bayramı Kaç Gün Tatil, 30 Ekim Tatil mi?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken tatil planları da merak konusu oldu. 29 Ekim bu yıl perşembe gününe denk geliyor ve bayram tatilinin kaç gün süreceği, cuma gününün tatil olup olmadığı araştırılıyor.

Peki 29 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, 30 Ekim Cuma günü tatil olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar!