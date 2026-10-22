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İstiklal Marşı Okunurken Çığlık Attı, Özgür Özel Neye Uğradığını Şaşırdı

İstiklal Marşı Okunurken Çığlık Attı, Özgür Özel Neye Uğradığını Şaşırdı

Özgür Özel
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 09:08
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Gazeteci yazar Ahmet Taner Kışlalı'nın hayatını kaybetmesinin 27. yılında Ankara'daki evinin önünde anıldı. Törene katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı okunurken kalabalığın arasından yükselen bir kadın çığlığıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

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O anlar:

İstiklal Marşı sırasında alandaki bir kadın aniden çığlık attı. Özgür Özel'in bakışları kameralara yansıdı.

İstiklal Marşı sırasında alandaki bir kadın aniden çığlık attı. Özgür Özel'in bakışları kameralara yansıdı.

Ahmet Taner Kışlalı'yı anma programı 21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Marş okunduğu sırada alanda bulunan bir kadın bir anda çığlık attı. Beklenmedik çığlık Özgür Özel ve beraberindeki parti heyetinde kısa süreli bir şaşkınlığa yol açtı. Özel'in yüzüne yansıyan o an, tören alanındaki kameralar tarafından saniye saniye kayda alındı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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