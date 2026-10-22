İstiklal Marşı Okunurken Çığlık Attı, Özgür Özel Neye Uğradığını Şaşırdı
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Gazeteci yazar Ahmet Taner Kışlalı'nın hayatını kaybetmesinin 27. yılında Ankara'daki evinin önünde anıldı. Törene katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İstiklal Marşı okunurken kalabalığın arasından yükselen bir kadın çığlığıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.
O anlar:
İstiklal Marşı sırasında alandaki bir kadın aniden çığlık attı. Özgür Özel'in bakışları kameralara yansıdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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