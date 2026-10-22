Trump, LeBron James'in Milli Marş Sırasındaki Hareketlerine Tepki Gösterip Özür Talep Etti
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ABD Başkanı Donald Trump, NBA yıldızı LeBron James'in yakın zamanda oynanan bir maçta milli marş okunurken yaptığı hareketleri hedef aldı. Trump, perşembe günü Truth Social hesabından James'in marş sırasındaki görüntülerini içeren bir video paylaştı. Trump, paylaşımında James'in Amerikan askerlerinden ve kahramanlarından özür dilemesini istedi.
LeBron James'in hareketleri sosyal medyada da dikkat çekmişti.
Trump videoyu Truth Social'dan paylaştı.
Trump özür bekliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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