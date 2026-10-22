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Trump, LeBron James'in Milli Marş Sırasındaki Hareketlerine Tepki Gösterip Özür Talep Etti

Trump, LeBron James'in Milli Marş Sırasındaki Hareketlerine Tepki Gösterip Özür Talep Etti

Donald Trump
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 21:13
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ABD Başkanı Donald Trump, NBA yıldızı LeBron James'in yakın zamanda oynanan bir maçta milli marş okunurken yaptığı hareketleri hedef aldı. Trump, perşembe günü Truth Social hesabından James'in marş sırasındaki görüntülerini içeren bir video paylaştı. Trump, paylaşımında James'in Amerikan askerlerinden ve kahramanlarından özür dilemesini istedi.

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LeBron James'in hareketleri sosyal medyada da dikkat çekmişti.

Trump videoyu Truth Social'dan paylaştı.

Trump videoyu Truth Social'dan paylaştı.

Trump, perşembe günü Truth Social hesabından bir video paylaştı. Videoda LeBron James'in yakın zamanda oynanan bir maçta milli marş okunurken yaptığı hareketler yer alıyor. Trump, bu hareketleri ülkeye karşı saygısızlık olarak niteledi ve paylaşımında James'i sert sözlerle eleştirdi.

Trump özür bekliyor.

Trump özür bekliyor.

Trump, paylaşımında James'in Amerikan askerlerinden ve kahramanlarından özür dilemesini istedi. Başkan, James'in marş sırasındaki tutumunu da şu sözlerle eleştirdi:

'LeBron James, milli marşımızı dinlerken ülkemize saygısızlık ediyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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