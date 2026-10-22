Trump, LeBron James'in Milli Marş Sırasındaki Hareketlerine Tepki Gösterip Özür Talep Etti

Trump, perşembe günü Truth Social hesabından bir video paylaştı. Videoda LeBron James'in yakın zamanda oynanan bir maçta milli marş okunurken yaptığı hareketler yer alıyor. Trump, bu hareketleri ülkeye karşı saygısızlık olarak niteledi ve paylaşımında James'i sert sözlerle eleştirdi.