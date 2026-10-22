Calvin Klein, Levi’s ve Tommy Hilfiger’dan Kaçırmamanız Gereken İndirimli Parçalar

Gardırobuna hem zamansız bir dokunuş yapmak hem de en ikonik markaların favori parçalarını indirimdeyken yakalamak istiyorsan, bu liste tam sana göre! Tarzından ödün vermeyenler için Calvin Klein, Levi’s ve Tommy Hilfiger’ın indirimde yer alan sweatshirt, jean ve ceket modellerini bir araya getirdik. Kaçırmadan göz at deriz!

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