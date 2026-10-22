Calvin Klein, Levi’s ve Tommy Hilfiger’dan Kaçırmamanız Gereken İndirimli Parçalar
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Gardırobuna hem zamansız bir dokunuş yapmak hem de en ikonik markaların favori parçalarını indirimdeyken yakalamak istiyorsan, bu liste tam sana göre! Tarzından ödün vermeyenler için Calvin Klein, Levi’s ve Tommy Hilfiger’ın indirimde yer alan sweatshirt, jean ve ceket modellerini bir araya getirdik. Kaçırmadan göz at deriz!
Bu içerik 22.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Günlük kombinlerine anında dinamik bir hava katacak Tommy Hilfiger Linear Sweatshirt
Çok satanlarda 1. sırada Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon %41 indirimde!
Konfor ve şıklık bir arada Levi’s Zip Erkek Hoodie, 365 günün en düşük fiyatında!
Her mevsim geçişinde stilini bir üst seviyeye taşıyacak Levi’s Kadın Trucker Ceket
Minimalist tarzın temsilcisi Calvin Klein Sweatshirt
Gardırobuna havalı bir dokunuş yapmak istiyorsan sepete atmalık bir parça👇🏽
Günlük tempoda rahatça giyebileceğin Tommy Hilfiger Kazak
Relaxed kalıbı sayesinde gün boyu maksimum rahatlık sunan bu model, sadelikten yana olanların favorisi olmaya aday.
Boğazlı yaka tasarımıyla hem şık hem de sıcak tutan bu Calvin Klein üst, etekler veya şık pantolonlarla rahatça kombinleyebilirsiniz.
Klasik düz sweatshirtlerden sıkılanlar için "waffle" dokuma kumaşıyla farklı bir alternatif sunan Calvin Klein Waffle Örgü Üst
Levi’s kalitesini ve ikonik duruşunu yansıtan bu jean, günlük kombinlerin en güçlü adayı.
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