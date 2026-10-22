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Calvin Klein, Levi’s ve Tommy Hilfiger’dan Kaçırmamanız Gereken İndirimli Parçalar

etiket Calvin Klein, Levi’s ve Tommy Hilfiger’dan Kaçırmamanız Gereken İndirimli Parçalar

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.10.2026 - 00:00 Son Güncelleme: 23.10.2026 - 00:01
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Gardırobuna hem zamansız bir dokunuş yapmak hem de en ikonik markaların favori parçalarını indirimdeyken yakalamak istiyorsan, bu liste tam sana göre! Tarzından ödün vermeyenler için Calvin Klein, Levi’s ve Tommy Hilfiger’ın indirimde yer alan sweatshirt, jean ve ceket modellerini bir araya getirdik. Kaçırmadan göz at deriz!

Bu içerik 22.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Günlük kombinlerine anında dinamik bir hava katacak Tommy Hilfiger Linear Sweatshirt

Günlük kombinlerine anında dinamik bir hava katacak Tommy Hilfiger Linear Sweatshirt

Soğuk günlerin ve kat kat giyinmeyi sevenlerin vazgeçilmezi olacak. 

%46 indirimiyle buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Çok satanlarda 1. sırada Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon %41 indirimde!

Çok satanlarda 1. sırada Levi's 501 Original Jeans Kot Pantolon %41 indirimde!

Denim denince akla gelen ilk marka olan Levi’s’ın bu zamansız kesimi, her gardırobun demirbaşı niteliğinde.

  • Kalitesiyle yıllarca giyebileceğin ve her stile kolayca uyum sağlayan bu indigo jean, indirimdeyken kesinlikle dolapta yerini almalı.

  • Linkini buraya bıraktım.

Konfor ve şıklık bir arada Levi’s Zip Erkek Hoodie, 365 günün en düşük fiyatında!

Konfor ve şıklık bir arada Levi’s Zip Erkek Hoodie, 365 günün en düşük fiyatında!

Fermuarlı yapısıyla kat kat giyime son derece uygun olan bu siyah Levi’s hoodie, hem spor salonuna giderken hem de hafta sonu buluşmalarında rahatça tercih edebileceğin kurtarıcı bir parça.

Linki burada.

Her mevsim geçişinde stilini bir üst seviyeye taşıyacak Levi’s Kadın Trucker Ceket

Her mevsim geçişinde stilini bir üst seviyeye taşıyacak Levi’s Kadın Trucker Ceket

  • Asla modası geçmeyen bu parçayı indirimde yakalamak büyük şans!

  • Linkini buraya bıraktım.

Minimalist tarzın temsilcisi Calvin Klein Sweatshirt

Minimalist tarzın temsilcisi Calvin Klein Sweatshirt

Calvin Klein’ın sade tasarım anlayışını yansıtan bu sweatshirt, günlük şıklığı yakalamak isteyenler için mükemmel bir seçenek. Yumuşak dokusuyla gün boyu konfor sunarken, tarzından da ödün vermiyor.

Linki burada.

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Gardırobuna havalı bir dokunuş yapmak istiyorsan sepete atmalık bir parça👇🏽

Gardırobuna havalı bir dokunuş yapmak istiyorsan sepete atmalık bir parça👇🏽

Klasik logolardan farklı, modern monologo detaylarıyla öne çıkan bu parça; eşofman altlarıyla ya da jeanlerle kusursuz bir uyum yakalıyor. 

Linki burada.

Günlük tempoda rahatça giyebileceğin Tommy Hilfiger Kazak

Günlük tempoda rahatça giyebileceğin Tommy Hilfiger Kazak

Zarif çizgisiyle tarzını bir adım öne taşıyacak.

Linki burada.

Relaxed kalıbı sayesinde gün boyu maksimum rahatlık sunan bu model, sadelikten yana olanların favorisi olmaya aday.

Relaxed kalıbı sayesinde gün boyu maksimum rahatlık sunan bu model, sadelikten yana olanların favorisi olmaya aday.

Linki burada.

Boğazlı yaka tasarımıyla hem şık hem de sıcak tutan bu Calvin Klein üst, etekler veya şık pantolonlarla rahatça kombinleyebilirsiniz.

Boğazlı yaka tasarımıyla hem şık hem de sıcak tutan bu Calvin Klein üst, etekler veya şık pantolonlarla rahatça kombinleyebilirsiniz.

Çok satanlarda 1. sırada!

Linki burada.

Klasik düz sweatshirtlerden sıkılanlar için "waffle" dokuma kumaşıyla farklı bir alternatif sunan Calvin Klein Waffle Örgü Üst

Klasik düz sweatshirtlerden sıkılanlar için "waffle" dokuma kumaşıyla farklı bir alternatif sunan Calvin Klein Waffle Örgü Üst

Linki burada.

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Levi’s kalitesini ve ikonik duruşunu yansıtan bu jean, günlük kombinlerin en güçlü adayı.

Levi’s kalitesini ve ikonik duruşunu yansıtan bu jean, günlük kombinlerin en güçlü adayı.

Linki burada.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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