Listeye Eklemeden Geçmeyin: Haftanın Öne Çıkan 1000 TL Altı Ürün Önerileri
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Cüzdanınızı yormayacak ama günlük hayatınıza konfor, eğlence ve pratiklik katacak 1.000 TL altı ürünleri bu hafta da sizler için derledik. 'İyi ki almışım' dedirtecek bu ürünlere mutlaka göz atın!
Bu içerik 20.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Ekran yüksekliğini ideal seviyeye getirerek boyun ve sırt ağrılarına son veren, masanızda ekstra alan açan eğilebilir ve döndürülebilir dayanıklı monitör standı.
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Sürüş güvenliğini ve park emniyetini üst seviyeye çıkaran tam donanımlı bir sistem!
Işık sensörü özelliğiyle başucunuzda hep sizinle!
Ev partilerinin, arkadaş buluşmalarının veya çocukların eğlence saatlerinin neşeyle dolmasını sağlayacak taşınabilir bir karaoke deneyimi.
Dolaplarda kaosa son!
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Mutfaksız alanlarda, öğrenci yurtlarında ya da seyahatlerde sıcak ve sağlıklı bir öğün hazırlamak artık sorun değil!
Ofiste veya bilgisayar başında geçirilen uzun saatleri çok daha rahat hale getiren, dirsek ve bilek baskısını azaltan ayarlanabilir konfor aparatı.
Masada video izlerken veya çalışırken telefonunuzu en ideal açıda tutmanızı sağlayan, katlanabilir ve şık metalik tasarımlı taşınabilir stant.
Diş fırçaları, macunlar, bakım serumları ve bardaklar derken tezgah üzerinde oluşan karmaşayı tek noktada toplayan harika bir banyo çözümü!
Günün yorgunluğunu atmak, sertleşen kasları ısı ve titreşim desteğiyle gevşetmek için tasarlanmış taşınabilir masaj cihazı.
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Bulunduğunuz ortamın havadaki kuruluk dengesini düzelten, aynı zamanda favori uçucu yağlarınızla odayı hoş kokularla dolduran ultrasonik difüzör.
1 metreye kadar uzayabilen teleskopik sapı sayesinde oturduğunuz yerden yan aynalardaki su damlalarını ve buğuyu saniyeler içinde temizleyebilirsiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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