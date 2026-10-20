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Listeye Eklemeden Geçmeyin: Haftanın Öne Çıkan 1000 TL Altı Ürün Önerileri

etiket Listeye Eklemeden Geçmeyin: Haftanın Öne Çıkan 1000 TL Altı Ürün Önerileri

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
20.10.2026 - 16:44
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Cüzdanınızı yormayacak ama günlük hayatınıza konfor, eğlence ve pratiklik katacak 1.000 TL altı ürünleri bu hafta da sizler için derledik. 'İyi ki almışım' dedirtecek bu ürünlere mutlaka göz atın!

Bu içerik 20.10.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Masada video izlerken veya çalışırken telefonunuzu en ideal açıda tutmanızı sağlayan, katlanabilir ve şık metalik tasarımlı taşınabilir stant.

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Diş fırçaları, macunlar, bakım serumları ve bardaklar derken tezgah üzerinde oluşan karmaşayı tek noktada toplayan harika bir banyo çözümü!

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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