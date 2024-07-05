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Yusuf Güney Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: "İnsanları Klonluyorlar"

Yusuf Güney Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: "İnsanları Klonluyorlar"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 15:01

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Yusuf Güney, son dönemde yaptığı ilginç spiritüel açıklamalarla gündemden düşmüyor. Şarkıcı, zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda ruhsal ve manevi konulara değinerek takipçilerini şaşırtıyor.

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'Raft' YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney, Buket Aydın ile yaptığı ilginç konuşmayla yeniden gündeme oturdu.

'Raft' YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney, Buket Aydın ile yaptığı ilginç konuşmayla yeniden gündeme oturdu.

Güney, Joe Biden üzerinden örnekler vererek insanların ölmeden önce DNA'larının alıp klonlandığını söyledi.

Güney, Joe Biden üzerinden örnekler vererek insanların ölmeden önce DNA'larının alıp klonlandığını söyledi.

Öldükten sonra ruhun geri geldiğini fakat insani duyguların olmadığını da ekledi.

Bu açıklamalarla beraber hepimizi şaşırtmayı başardı...

Bu açıklamalarla beraber hepimizi şaşırtmayı başardı...

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