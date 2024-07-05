Yusuf Güney Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu: "İnsanları Klonluyorlar"

Yusuf Güney, son dönemde yaptığı ilginç spiritüel açıklamalarla gündemden düşmüyor. Şarkıcı, zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda ruhsal ve manevi konulara değinerek takipçilerini şaşırtıyor.
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'Raft' YouTube kanalına konuk olan Yusuf Güney, Buket Aydın ile yaptığı ilginç konuşmayla yeniden gündeme oturdu.
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Güney, Joe Biden üzerinden örnekler vererek insanların ölmeden önce DNA'larının alıp klonlandığını söyledi.
Bu açıklamalarla beraber hepimizi şaşırtmayı başardı...
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