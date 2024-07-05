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Kırmızı Işıkta Sigara İçen Kişiye Bir Motorcu Tarafından Uyarı Geldi: İkili Arasındaki Diyalog Gülümsetti

Kırmızı Işıkta Sigara İçen Kişiye Bir Motorcu Tarafından Uyarı Geldi: İkili Arasındaki Diyalog Gülümsetti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 12:40

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Bir motorcu, kırmızı ışık yandığı sırada sigara içen sürücünün elindeki sigarayı alıp yere attı. @ibrahim.isiik isimli sosyal medya kullanıcının paylaştığı video izleyenleri gülümsetti.

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"Kamu Spotu" başlığıyla paylaştığı videoda sigara içen vatandaşın elindeki sigarayı yere atıp sigara içmemesi için uyardı.

"Kamu Spotu" başlığıyla paylaştığı videoda sigara içen vatandaşın elindeki sigarayı yere atıp sigara içmemesi için uyardı.

Sigara içen vatandaşın "Kamu spotu musun...?" cevabıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.

Sigara içen vatandaşın "Kamu spotu musun...?" cevabıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.

Videonun tamamı için:

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