Kırmızı Işıkta Sigara İçen Kişiye Bir Motorcu Tarafından Uyarı Geldi: İkili Arasındaki Diyalog Gülümsetti

Bir motorcu, kırmızı ışık yandığı sırada sigara içen sürücünün elindeki sigarayı alıp yere attı. @ibrahim.isiik isimli sosyal medya kullanıcının paylaştığı video izleyenleri gülümsetti.
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"Kamu Spotu" başlığıyla paylaştığı videoda sigara içen vatandaşın elindeki sigarayı yere atıp sigara içmemesi için uyardı.
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Sigara içen vatandaşın "Kamu spotu musun...?" cevabıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.
Videonun tamamı için:
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