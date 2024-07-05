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Beyefendi Bir Sarhoş: İZBAN'daki Bir Kadın ve Alkollü Vatandaşın Kavgası Gündem Oldu

Beyefendi Bir Sarhoş: İZBAN'daki Bir Kadın ve Alkollü Vatandaşın Kavgası Gündem Oldu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 14:00

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İzmir'deki toplu taşımada ilginç bir tartışma yaşandı. Alkollü bir vatandaş ile bir kadının arasında geçen diyaloglar, yolcuların dikkatini çekti ve o anlar kameraya kaydedildi.

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Alkolden ayakta bile duramayan kişi, otobüsteki bir kadınla tartışmaya tutuştu.

Alkolden ayakta bile duramayan kişi, otobüsteki bir kadınla tartışmaya tutuştu.

Yaşanan "yer" kavgasında ikilinin arasında geçen ilginç diyaloglar dikkat çekti. Alkollü kişinin "Güle güle, bay bay" diyerek uzaklaşmasıyla tartışma son buldu.

Yaşanan "yer" kavgasında ikilinin arasında geçen ilginç diyaloglar dikkat çekti. Alkollü kişinin "Güle güle, bay bay" diyerek uzaklaşmasıyla tartışma son buldu.

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