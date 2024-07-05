Beyefendi Bir Sarhoş: İZBAN'daki Bir Kadın ve Alkollü Vatandaşın Kavgası Gündem Oldu

İzmir'deki toplu taşımada ilginç bir tartışma yaşandı. Alkollü bir vatandaş ile bir kadının arasında geçen diyaloglar, yolcuların dikkatini çekti ve o anlar kameraya kaydedildi.
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Alkolden ayakta bile duramayan kişi, otobüsteki bir kadınla tartışmaya tutuştu.
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Yaşanan "yer" kavgasında ikilinin arasında geçen ilginç diyaloglar dikkat çekti. Alkollü kişinin "Güle güle, bay bay" diyerek uzaklaşmasıyla tartışma son buldu.
Videonun tamamı için:
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