Yunus Emre ve Aleyna'nın Samimi Hallerinden Yargı'daki Taciz Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yunus Emre ve Aleyna'nın Samimi Hallerinden Yargı'daki Taciz Sahnesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
20 Mart Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor'da sezon başından beri Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakın arkadaşlık, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden tarafından hoş karşılanmıyordu. Bebeğini kaybetmesini bir şekilde bu samimiyetin yarattığı strese bağlayan Beria Özden, Yunus Emre'yle konuşmasında Aleyna'dan uzak durmasını istemişti. Ancak bu uzaklık fazla sürmedi...
Ramazan'da iftar ve sahur programlarıyla seyirci karşısına çıkan isimlerden birisi de Nihat Hatipoğlu. Güler yüzü ve sempatik yanıtlarıyla seyircilerinin sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, zaman zaman dikkat çekici sorularla karşılaşabiliyor. Hatipoğlu'na son olarak Instagram'da filtrenin uygun olup olmadığı soruldu.
Türk televizyon tarihine damga vuran Doktorlar dizisinde Doktor Levent karakterine hayat veren Kutsi'den yıllar sonra dizideki bir sahneyle ilgili güldüren itiraf geldi.
Survivor All Star 2024'ün 63. bölümünde Mavi Takım ile Kırmızı Takım'ın rekabetine Nagihan Karadere damga vurdu. Nagihan, parkurda yarışan arkadaşlarına yüksek sesle destek olduğu için uyarı alınca sitem etti.
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in imam nikahı kıyıp tesettüre girmesi herkeste şok etkisi yaratmıştı. Gökhan'la tesettür kıyafet alışverişi yapan Çimen'in başörtülü şekilde karşımıza çıktığı ilk kombinin fiyatı da ortaya çıktı.
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Son haftaların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Bahar, son bölümüyle yine bomba gibi esti. Oyunculuğuyla adeta devleşen ve herkesin içinde çiçekler açtıran Demet Evgar'ın kariyerine Çiçek Taksi ile başladığı ortaya çıktı!
Ekranların en çok izlenen ve en çok tartışılan dizilerinden olmayı başaran Kızılcık Şerbeti'nde olaylar bir türlü durulmuyor. Her karakterin bambaşka bir hikayesinin olduğu dizide senaristlerden Zeynep Gür, Sönmez karakteri için kimden esinlendiğini anlattı!
Yabani dizisinde Doktor Güven'e hayat veren Tayanç Ayaydın'ın eski estetiksiz hali görenleri şoke etti.
İddialı sahneleri ve diyaloglarıyla çok konuşulan, yayına başladığı ilk iki bölümle rekor şikayet ve bunun sonucunda RTÜK'ten ceza alan Kızıl Goncalar hız kesmeden devam ediyor. Her bölümüyle büyük ilgi toplayan dizinin son bölümünde bir sahne sosyal medyada gündem olmuştu. Eleştirilere sebep olan sahneyle ilgili dizinin senaristi göndermede bulundu!
Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı süresince hem sahurda hem de iftarda program yapıyor. Programda seyircilerin sorularını da yanıtlayan Hatipoğlu, iki evlilik yapan birinin ahiretini merak eden seyirciye verdiği yanıtla herkesi güldürdü.
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Aşk Yeniden, Yeni Gelin, Vermem Seni Ellere gibi pek çok dizinin sevilen oyuncusu Esin Gündoğdu son yıllarda kilo vermek için büyük bir çaba harcıyor. Ameliyatsız 72 kilo veren oyuncu adeta bambaşka birine dönüştü!
Son dönemlerde kızının itirafları, sevgilisiyle barışması ve daha pek çok konuyla yeniden sık sık gündemdeki yerini alan eski şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisi de magazini takip ediyor. Kızının sevgilisi Poyraz'ın Survivor'daki yarışmacılığına ilişkin daha önce de yorumlarda bulunan Mehmet Ali Erbil, yaşanan büyük hırsızlık olayının ardından bir kez daha açıklama yaptı ve "Hırsız damat istemem" dedi.
Sevilen şarkıcı Derya Uluğ, konuk olduğu YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. Oyunculuğa sıcak baktığını belirten Uluğ, Kızılcık Şerbeti hakkında bomba bir itirafla ortalığı karıştırdı.
Kanal D'nin reyting rekoru kıran dizisi Yargı son haftalara Tuğçe karakterinin başına gelenlerle damga vuruyor. Tuğçe'nin toplu tecavüze uğrayıp işkence görmesi izleyicileri dumur ederken, yeni bölüm fragmanında tecavüzcüsü tarafından yoğun bakımda taciz edilen Tuğçe'nin başına gelenler iyice mide bulandırdı.
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