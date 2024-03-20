Yabani Dizisinin Güven'i Tayanç Ayaydın'ın Eski Hali Olay Oldu!
Yabani Dizisinin Güven'i Tayanç Ayaydın'ın Eski Hali Olay Oldu!
Yabani dizisinde Doktor Güven'e hayat veren Tayanç Ayaydın'ın eski estetiksiz hali görenleri şoke etti.
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Yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, hikayesi, oyuncu kadrosu ve karakterleriyle çok sevilen bir iş oldu.
Bahar dizisinin gelmesiyle 1. sıradan düşse de yine de Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Yaman, Alaz, Asi, Cesur karakteri de sosyal medyada gündem oluyor.
Diziye yeni karakterlerin dahil olmasıyla birlikte de hikaye daha güzel bir hal almaya başladı. O karakterlerden biri de Neslihan'ın eski sevgilisi Doktor Güven.
Doktor Güven, bildiğiniz gibi Yaman'ın babası. Karaktere de daha önce Ömer, Kırgın Çiçekler, Sakarya Fırat, Hayat Şarkısı, Aliye, Tozluyaka dizilerinde izlemiştik.
Sevilen oyuncunun şu sıralar da eski hali gündem oldu. Özellikle Aliye dizisindeki hali görenleri çok şaşırttı.
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İşte kepçe kulak ameliyatı olan Ayaydın'ın eski hali...
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