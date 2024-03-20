Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in İlk Tesettürlü Kombininin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'in İlk Tesettürlü Kombininin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.instagram.com/kimneredeng...
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kızı Çimen'in imam nikahı kıyıp tesettüre girmesi herkeste şok etkisi yaratmıştı. Gökhan'la tesettür kıyafet alışverişi yapan Çimen'in başörtülü şekilde karşımıza çıktığı ilk kombinin fiyatı da ortaya çıktı.
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Kızılcık Şerbeti'nde sizin de bildiğiniz gibi son haftalarda çok değişik kaoslar yaşıyoruz. İlişki ağının karmaşıklığı dışında alınan radikal kararlar karşısında şoklar yaşadık.
Darbe hiç beklemediğimiz yerden yani Kıvılcım'ın kızı Çimen'den geldi. Cinsel anlamda ilk birlikteliğini yaşadığı Görkem'in abisi Gökhan için kapandı.
Sadece kapanmadı tabii... İmam nikahı kıyıp Gökhan'ın evine yerleşti. Tüm bunlar yaşanırken de biz seyirciler Çimen'in aptallıkları karşısında sinir krizi geçirdik.
Çimen tesettürlü olarak ilk kez bu sahnede karşımıza çıkmıştı. Annesinin evine utanmadan Gökhan'ı da alarak gelmişti. Çimen'in bu kombini de gündem olmuştu.
Şimdi ise Çimen'in Kıvılcım'ı şoklara sokan bu tesettürlü kombininin fiyatı ortaya çıktı.
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Şal - 650 TL, gömlek - 899 TL, mont 2500 TL ve pantolon da 990 TL... Yani kombinin toplam fiyatı 5.040 TL.
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