Survivor'da Olaylar Bitmiyor: Takımına Kızıp Oyun Alanını Terk Eden Nagihan'dan "Ben Düşman mıyım?" Çıkışı
Survivor'da Olaylar Bitmiyor: Takımına Kızıp Oyun Alanını Terk Eden Nagihan'dan "Ben Düşman mıyım?" Çıkışı
Survivor All Star 2024'ün 63. bölümünde Mavi Takım ile Kırmızı Takım'ın rekabetine Nagihan Karadere damga vurdu. Nagihan, parkurda yarışan arkadaşlarına yüksek sesle destek olduğu için uyarı alınca sitem etti.
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Heyecanın eksik olmadığı, büyük ilgiyle takip edilen yarışmanın son bölümü, yine çok konuşuldu.
Kırmızı takım, Nagihan'a Bozok yarışırken kendisinden çok bağırmaması konusunda uyarı bulundu.
Atakan'ın "Nagihan, hiç konuşmasın" demesi sonrasında Nagihan oyun alanını terk etti.
Gözyaşları içinde alandan ayrılan Nagihan, "Sakat sakat gidiyorum parkur başına kadar. Aleyna'ya gittim, taktikler verdim. Bak dedim şunu şöyle yap, bunu böyle yap, hep alttan atma, üstten at.
Son saniyeye kadar yırtındım. Takımıma destek oluyorum. Beyfendi benim sesimi duymak istemiyor. Kötülük mü yapıyorum ben? Nasıl bir kalp var, nasıl bir insanlık var?" diyerek isyan etti.
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