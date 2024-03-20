Aşk Yeniden'de Ayfer Rolüyle Beğeni Toplayan Esin Gündoğdu'nun 72 Kiloluk Değişimi Hayret Ettirdi!
Aşk Yeniden'de Ayfer Rolüyle Beğeni Toplayan Esin Gündoğdu'nun 72 Kiloluk Değişimi Hayret Ettirdi!
Aşk Yeniden, Yeni Gelin, Vermem Seni Ellere gibi pek çok dizinin sevilen oyuncusu Esin Gündoğdu son yıllarda kilo vermek için büyük bir çaba harcıyor. Ameliyatsız 72 kilo veren oyuncu adeta bambaşka birine dönüştü!
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Esin Gündoğdu pek çok popüler dizide rol alan, sevilen oyunculardan bir tanesi.
Aşk Yeniden dizisinde oynadığı Ayfer karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu Avrupa Yakası, Olacak O Kadar, Tozkoparan İskender, Vermem Seni Ellere, Yeni Gelin gibi pek çok dizide daha rol aldı.
Diyet ve mide küçültme ameliyatıyla kilo verme sürecine giren oyuncu yıllar içinde bambaşka bir görünüm elde etmişti.
Şimdilerde ise kendisini tanımak mümkün değil!
Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada 72 kilo verdiğini söyleyen ünlü oyuncunun kilo verme sürecine devam ettiği her halinden belli.
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Adeta başka birine dönüşen Esin Gündoğdu'nun değişimini siz nasıl buldunuz?
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