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Murat Boz, Yeni Projesi İçin Atatürk Oldu! 20 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Murat Boz, Yeni Projesi İçin Atatürk Oldu! 20 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
20.03.2024 - 17:01

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Zeynep Bastık, yeni şarkısı 'Lan' ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

2. Sinem Kobal:

3. Danla Bilic, 'Keyfim yerinde' diyerek paylaşımda bulundu.

4. Melike Şahin:

4. Melike Şahin:

5. Murat Boz, yeni projesi için Atatürk rolünde...

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6. Burak Deniz:

7. Didem Soydan'ın paylaşımına beğeni yağdı.

7. Didem Soydan'ın paylaşımına beğeni yağdı.

8. Kerimcan Durmaz yeni şarkısı için stüdyoya girdi.

8. Kerimcan Durmaz yeni şarkısı için stüdyoya girdi.

9. Ezhel de yeni şarkısı için stüdyoya giren isimlerden bir tanesi oldu.

9. Ezhel de yeni şarkısı için stüdyoya giren isimlerden bir tanesi oldu.

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