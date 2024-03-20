Murat Boz, Yeni Projesi İçin Atatürk Oldu! 20 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Murat Boz, Yeni Projesi İçin Atatürk Oldu! 20 Mart'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Zeynep Bastık, yeni şarkısı 'Lan' ile ilgili merak edilenleri cevapladı.
2. Sinem Kobal:
3. Danla Bilic, 'Keyfim yerinde' diyerek paylaşımda bulundu.
4. Melike Şahin:
5. Murat Boz, yeni projesi için Atatürk rolünde...
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6. Burak Deniz:
7. Didem Soydan'ın paylaşımına beğeni yağdı.
8. Kerimcan Durmaz yeni şarkısı için stüdyoya girdi.
9. Ezhel de yeni şarkısı için stüdyoya giren isimlerden bir tanesi oldu.
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