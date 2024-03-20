20 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı Hayat Bilgisi dizisi, bir döneme damgasını vurmuştu. Barbie olarak anılan Gamze karakterine hayat veren İpek Erdem de güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Geçtiğimiz yıllarda Paris'e taşınan İpek Erdem, Türkiye'ye döndü.
2. Türk rock müziğinin en sevilen isimlerinden olan Hayko Cepkin, 1994 yılında Beşiktaş maçını izlemek için stadyumda olduğu anları paylaşarak hepimizin yüzünü gülümsetti. Taraftarı olduğu siyah-beyazlı kulübün tribünlerinde yer alan Hayko Cepkin paylaşımıyla beğenileri topladı.
3. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın dillere desten evliliği, 8 ay önce noktalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Sürpriz ilişkide ayrıca bazı şaşırtan detaylar da gözden kaçmadı.
4. Eski One Direction üyesi solo çalışmalarıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde New York'ta görüntülendi. Styles'ın son hali ve sade tarzı da övgüler aldı.
5. Son haftaların en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran Bahar, son bölümüyle yine bomba gibi esti. Oyunculuğuyla adeta devleşen ve herkesin içinde çiçekler açtıran Demet Evgar'ın kariyerine Çiçek Taksi ile başladığı ortaya çıktı!
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6. Müzik dünyasına damga vuran Emre Fel son dönemlerin en beğenilen şarkıcılarından bir tanesi oldu şüphesiz. Ünlü şarkıcının "Senden Güzeli mi Var?" adlı parçası ise listelere sağlam bir giriş yaptı. Peki kısa sürede çok sevilen bu parçayı Cem Karaca ve Barış Manço gibi güçlü sesli sanatçılar seslendirseydi nasıl olurdu? Yapay zekayı kullanan Tolunay Işık Çiçekçi "@aimuzikleri" hesabından tam da bu sorumuza cevap veren bir işe imza attı!
7. Başak Dizer Tatlıtuğ, son olarak deprem bölgesindeki çocuklar için anlamlı bir paylaşımda bulundu.
8. Ünlü Hollywood oyuncusu Nicole Kidman, geçtiğimiz gün Elle dergisine yaptığı bir röportajda samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, 10 sene önce kaybettiği babasının tabutu başında yaşadıklarını anlattı.
9. Eşiyle enteresan ilişki, attığı tokat ve daha niceleriyle gündemden düşmeyen dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in İslamiyet açıklamaları olay oldu!
10. Birkaç yıl önce yasak ilişki yaşamaya başladığı iddia edilen sevgilisiyle bir anda Dubai'de evlenen Ebru Gündeş hakkında sayısız iddia ortaya atılmıştı. Onur Akay'ın özel haberinde, apar topar nikah masasına oturan ünlü şarkıcının hamile olduğu yazılmıştı. Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı ise konuyla ilgili dikkat çeken farklı açıklamalar yaptı.
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11. Avukat Feyza Altun, özellikle son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Neredeyse yaptığı her paylaşımla konuşulan Altun, bu kez kadınlar için bir mesaj yayınladı.'Bordo ruj' ile başlayan bu paylaşımın kadınlara verdiği mesaj ise takdir topladı.
12. Amerikalı güzeller güzeli model ve oyuncu Emily Ratajkowski, başarısıyla, göz alıcı güzelliğiyle ve ilişkileriyle gündeme gelen isimlerden birisi. 2022'de boşanma davası açtığı eski eşi Sebastian Bear-McClard'la yolları ayırdıktan sonra, özel tasarım nişan yüzüğünü parçalara ayırdı ve yerine yepyeni boşanma yüzükleri yaptırdı.
13. Türkiye'nin en renkli sanatçılarından biri olan Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, pandemi döneminde Akaretler'de yaşadıkları evlerini kapatıp doğaya kaçtılar. Şehri terk eden ünlü çift orman içerisindeki evlerine yerleştiler.
14. Yer aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, markaların da reklamları için aradığı isimlerden biri oldu. Son olarak ünlü oyuncunun yeni bir kozmetik markası ile anlaştığı ve alacağı ücret ortaya çıktı.
15. Fenerbahçe'nin kaptanı 38 yaşındaki Edin Dzeko, Türkiye'ye geldiği andan itibaren takımına liderlik ediyor. Mutlu bir aileye sahip olan Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko da sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Son olarak Edin Dzeko'nun kızı Una, kanser tedavisi gören çocuklar için saçlarını bağışlayarak bir kez daha alkışları topladı.
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16. Türkiye'nin sevilen sanatçıları Demet Evgar, Sezen Aksu ve Emel Müftüoğlu son dönemlerde reytingleri sallayan Bahar dizisini izlemek için buluştu.
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