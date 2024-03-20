Edin Dzeko'nun Kızı Una'dan Kanser Tedavisi Gören Çocuklar İçin Anlamlı Destek

Fenerbahçe'nin kaptanı 38 yaşındaki Edin Dzeko, Türkiye'ye geldiği andan itibaren takımına liderlik ediyor. Mutlu bir aileye sahip olan Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko da sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Son olarak Edin Dzeko'nun kızı Una, kanser tedavisi gören çocuklar için saçlarını bağışlayarak bir kez daha alkışları topladı.