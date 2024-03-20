Edin Dzeko'nun Kızı Una'dan Kanser Tedavisi Gören Çocuklar İçin Anlamlı Destek
Edin Dzeko'nun Kızı Una'dan Kanser Tedavisi Gören Çocuklar İçin Anlamlı Destek
Fenerbahçe'nin kaptanı 38 yaşındaki Edin Dzeko, Türkiye'ye geldiği andan itibaren takımına liderlik ediyor. Mutlu bir aileye sahip olan Edin Dzeko'nun eşi Amra Dzeko da sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor. Son olarak Edin Dzeko'nun kızı Una, kanser tedavisi gören çocuklar için saçlarını bağışlayarak bir kez daha alkışları topladı.
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Edin Dzeko'nun kızı Una, kanser tedavisi gören çocuklar için saçlarını bağışladı.
Kanser hastası çocukları destekleyen kuruluş tarafından paylaşılan görselleri Una'nın annesi Amra Dzeko kendi profilinde yayınladı.
"Saçları dökülen çocukların gülüşleri için saçlarını bağışlayan sevgili kızımız Una çocuk ordusuna katıldı" sözleriyle paylaşılan görseller gözlerimizi yaşarttı.
"Una'nın rol modeli aynı zamanda saçını iki kez bağışlayan annesi" bilgisi verildi.
Sosyal medyada sık sık sosyal konulara hassasiyetiyle kamuoyu oluşturan Amra Dzeko bir kez daha alkışları topladı.
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Una gönderdiği saçını şu notu yazarak göndermiş: "Sevgili arkadaşlar, sizi çok seviyoruz ve her zaman sizi düşünüyoruz"❤️
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