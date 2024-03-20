Akaretler'deki Evi Kapattı: Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener Çifti Doğayla İç İçe Bir Eve Taşındılar!
Akaretler'deki Evi Kapattı: Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener Çifti Doğayla İç İçe Bir Eve Taşındılar!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=u6Ly2...
Türkiye'nin en renkli sanatçılarından biri olan Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, pandemi döneminde Akaretler'de yaşadıkları evlerini kapatıp doğaya kaçtılar. Şehri terk eden ünlü çift orman içerisindeki evlerine yerleştiler.
Şimdi ise doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in sunduğu “Havadan Sudan Kuştan Sohbetler” adlı YouTube programının ilk bölümüne konuk oldular. Açıklamalarına birlikte bakalım. 👇
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Nil Karaibrahimgil, dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve samimi halleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isimlerin başında geliyor.
2000'li yıllara adeta damgasını vuran, genç kızların şarkılarını bağıra bağıra söylediği Nil Karaibrahimgil, başarılı kariyerinin yanı sıra 'özgür kız' lakabıyla da biliniyor.
2014 yılında dünyaevine girdiği Serdar Eren'le mutlu bir evlilik sürerken aynı zamanda Aziz Arif adında çocukları var.
Pandemi döneminde Akaretler'de yaşadıkları evlerini kapatıp doğayla iç içe olabilecekleri bir yere taşınan çift, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in sunduğu “Havadan Sudan Kuştan Sohbetler” adlı YouTube programına konuk oldu.
Bir süre önce şehir merkezinden uzakta, ormana yakın bir eve taşınan çift, bahçelerinde ağırladıkları Tüydeş’e doğayla ilişkilerini anlattı.
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Nil Karaibrahimgil, “Ben apartman çocuğuydum, burası benim için bir iyileşme yeri oldu. En büyük motivasyonum oğlum oldu. Akaretler’de oturuyorduk, 24 saat gürültünün içindeydik. Doğa çocuklara verebileceğimiz en büyük hediye” dedi.
Uzattığı sakalı ve bastonuyla dikkat çeken 63 yaşındaki Serdar Erener, şehri tehlikeli bulduğunu dile getirdi ve “Biz Aziz Arif açısından bana göre şehirden yeteri kadar uzak değiliz. Tehlike 40 dakika ötede. Şehir eşittir tehlike benim için.” ifadelerini kullandı.
Samimi halleri dikkat çeken çiftin bu tercihiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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