Akaretler'deki Evi Kapattı: Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener Çifti Doğayla İç İçe Bir Eve Taşındılar!

Türkiye'nin en renkli sanatçılarından biri olan Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, pandemi döneminde Akaretler'de yaşadıkları evlerini kapatıp doğaya kaçtılar. Şehri terk eden ünlü çift orman içerisindeki evlerine yerleştiler.

Şimdi ise doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in sunduğu “Havadan Sudan Kuştan Sohbetler” adlı YouTube programının ilk bölümüne konuk oldular. Açıklamalarına birlikte bakalım. 👇