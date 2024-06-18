Yunus Emre'nin Eşinin Tehdidinden Survivor'da Yarışmacıların Telefon Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yunus Emre'nin Eşinin Tehdidinden Survivor'da Yarışmacıların Telefon Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Haziran Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. MasterChef Türkiye'de yeni sezon yarışmacılarını seçmek üzere elemeler sürüyor. Mehmet Şef'e hayranlık besleyen kadın yarışmacının ona yazdığı şarkıyı söylemesi herkesi güldürdü.
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2. Yarışma bitmesine rağmen kaosu süren Survivor'da daha önce ortaya atılan "otelde kalıyorlar" iddiasına ek olarak bu kez de telefon kullandıkları iddiası ortalığı karıştırdı.
3. Geçtiğimiz yıl rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin ardından TV ekranlarından uzak kalan Barış Arduç, yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor!
4. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, dizinin yaz tatiline girmesiyle birlikte resim sanatına merak sardı. Yeteneği konusunda şüpheye düşüren ünlü oyuncu sosyal medyadan nasibini aldı!
5. Büyük bir final ile ekranlara veda eden Yargı dizisinin Defne'si, 2019'daki daha küçücük bir çocukken "Bir Aile Hikayesi"nde oynamış. İşte o diziden fotoğrafı...
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6. Survivor All Star'da anlaşamadıkları her fırsatta ortaya çıkan Yunus Emre ve Nagihan'ın arasındaki tartışma yarışma sonrası iyice alevlendi. Birbirlerine karşılıklı ithamda bulunan Yunus Emre ve Nagihan tartışmasına Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de "tehditle" dahil oldu.
7. Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Hem başarısıyla hem Yunus Emre ile olaylarıyla Survivor All Star'a damga vuran Kalaycıoğlunun paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.
8. Kızılcık Şerbeti Görkem, hayallerimizin de ötesinde bir çirkef! Ancak kendisi asla sarsılmıyor. Adeta eve düşen yıldırım gibi geldiği Ünalların burnundan getirdi. Peki, bu kadar iyi soğuk savaş verebilmek için hangi astrolojik konumlara sahip? Hadi bakalım...
9. Şimdilerin en popüler oyuncuları Hande Erçel, Evrim Alasya, Burcu Özberk, Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Güneşin Kızları dizisi tam 9 yıl önce bugün ekrana geldi. Bu aydınlanmayı yaşayanlar 'Vay be' dediğinizi duyar gibiyiz. Bu gerçeğin tokat gibi çarptığı dizinin izleyicilerinden hem hüzünlü hem eğlenceli birçok tepki geldi.
10. Survivor All Star'da ödülde yaşanan jet ski kazasını mutlaka hatırlarsınız. Yunus Emre'nin jet skiyle birlikte Nagihan'ın üzerine gittiği anlar büyük şok yaratırken, ikilinin arasındaki tartışma yarışma bittikten sonra bile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre için "beni darp etti" diyen Nagehan bu sefer de Özden'e sert çıkıştı.
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11. Kiralık Aşk dizisiyle milyonları kendine hayran bırakan Onur Büyüktopçu ile Nergis Kumbasar'ın geri dönüş videoları sosyal medyada viral olmuştu. Milyonlarca kez izlenerek rekor kıran videolar sonrası doğallık kokan açıklama yapan ikilinin sözleri de beğeni topladı.
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