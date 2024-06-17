Aras Bulut İynemli'nin Çukur ve Atatürk'le İlgili Duygulandıran İtirafı Yeniden Gündem Oldu!
Aras Bulut İynemli'nin Çukur ve Atatürk'le İlgili Duygulandıran İtirafı Yeniden Gündem Oldu!
2021 yılında final yapan Çukur, üstünden geçen 3 yıla rağmen hala sık sık gündem olmayı başarıyor. Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'ye de Atatürk filminin ardından 'Çukur'u nasıl hatırlıyorsun?' diye soruldu. İynemli'nin verdiği yanıt yeniden gündem oldu.
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TV ekranlarının en iddialı ve sevilen yapımlarından biri olan Çukur, 3 yıl önce final yaparak ekranlara veda etmişti.
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Hala pek çok izleyici için özel bir yere sahip olan dizide kurulan ve anlatılan aile bağı izleyenlerin hayatlarına dokunmayı başarmıştı.
Çukur'un ardından Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli için de Çukur'un apayrı bir yere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz artık.
Atatürk filminin çekimlerinin ardından yapılan bir programda İynemli'ye sorulan "Şu an Çukur'u nasıl hatırlıyorsun?" sorusuna ünlü oyuncunun verdiği yanıt yeniden gündem oldu.
İynemli, 4 sene boyunca neredeyse her gün çekimleri süren Çukur setinde, 5 ay süren Atatürk çekimleri kadar yorulmadığını itiraf etti.
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