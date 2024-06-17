Aras Bulut İynemli'nin Çukur ve Atatürk'le İlgili Duygulandıran İtirafı Yeniden Gündem Oldu!

2021 yılında final yapan Çukur, üstünden geçen 3 yıla rağmen hala sık sık gündem olmayı başarıyor. Başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'ye de Atatürk filminin ardından 'Çukur'u nasıl hatırlıyorsun?' diye soruldu. İynemli'nin verdiği yanıt yeniden gündem oldu.