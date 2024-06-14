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MasterChef Yarışmacısının 6 Şubat Depreminde Yaşadıkları Yürek Burktu

MasterChef Yarışmacısının 6 Şubat Depreminde Yaşadıkları Yürek Burktu

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 23:18

MasterChef'in yeni sezonu bugün (14 Haziran) itibariyle başladı. Asıl kadroya girmek için şeflere hünerlerini gösteren yarışmacı adaylarını izlediğimiz ilk bölümde Tunahan Çoban'ın 6 Şubat Hatay depreminde yaşadıklarını anlatması yürekleri burktu.

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MasterChef'in merakla beklenen yeni sezonu sonunda başladı.

MasterChef'in merakla beklenen yeni sezonu sonunda başladı.

Asıl kadroya girmek isteyen yarışmacı adaylarının mücadele verdiği ilk bölüm çok konuşulurken, adaylardan Tunahan Çoban'ın anlattıkları gündem oldu.

Asıl kadroya girmek isteyen yarışmacı adaylarının mücadele verdiği ilk bölüm çok konuşulurken, adaylardan Tunahan Çoban'ın anlattıkları gündem oldu.

Hataylı olduğunu belirten Çoban, 6 Şubat günü bebeğinin dünyaya geldiğini ve doğum için ailesinin Hatay'dan geldiklerini belirtirken, tüm akraba ve tanıdıklarının depremde vefat ettiğini anlattı.

Hataylı olduğunu belirten Çoban, 6 Şubat günü bebeğinin dünyaya geldiğini ve doğum için ailesinin Hatay'dan geldiklerini belirtirken, tüm akraba ve tanıdıklarının depremde vefat ettiğini anlattı.

6 Şubat günü sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadığını dile getiren Tunahan Çoban, "6 Şubat benim dönüm noktam" diyerek yaşadıklarıyla yürek burktu.

6 Şubat günü sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadığını dile getiren Tunahan Çoban, "6 Şubat benim dönüm noktam" diyerek yaşadıklarıyla yürek burktu.

İşte o anlar:

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