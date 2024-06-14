MasterChef Yarışmacısının 6 Şubat Depreminde Yaşadıkları Yürek Burktu
MasterChef Yarışmacısının 6 Şubat Depreminde Yaşadıkları Yürek Burktu
MasterChef'in yeni sezonu bugün (14 Haziran) itibariyle başladı. Asıl kadroya girmek için şeflere hünerlerini gösteren yarışmacı adaylarını izlediğimiz ilk bölümde Tunahan Çoban'ın 6 Şubat Hatay depreminde yaşadıklarını anlatması yürekleri burktu.
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MasterChef'in merakla beklenen yeni sezonu sonunda başladı.
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Asıl kadroya girmek isteyen yarışmacı adaylarının mücadele verdiği ilk bölüm çok konuşulurken, adaylardan Tunahan Çoban'ın anlattıkları gündem oldu.
Hataylı olduğunu belirten Çoban, 6 Şubat günü bebeğinin dünyaya geldiğini ve doğum için ailesinin Hatay'dan geldiklerini belirtirken, tüm akraba ve tanıdıklarının depremde vefat ettiğini anlattı.
6 Şubat günü sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşadığını dile getiren Tunahan Çoban, "6 Şubat benim dönüm noktam" diyerek yaşadıklarıyla yürek burktu.
İşte o anlar:
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