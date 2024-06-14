Gösteriş Yapmışlardı: Survivor Yarışmacılarına "Çakarlı Araç" Cezası!
Gösteriş Yapmışlardı: Survivor Yarışmacılarına "Çakarlı Araç" Cezası!
Bazı Survivor All Star yarışmacıları, dün (13 Haziran) final oyununu izlemeye giderlerken, çakarlı araçla yolculuk ettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşıp gösteriş yapmışlardı. Yasa dışı takılan çakarlar bugün sökülürken, yarışmacılara para cezası verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor All Star'ın aylardır merakla beklenen büyük finali dün (13 Haziran) gerçekleşirken, yarışmacılardan Sahra, Damla Can ve Yağmur'un çakarlı araçla finale gittikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasa dışı takılan çakarların ardından sosyal medyadaki tepkilere kayıtsız kalmayan emniyet güçleri harekete geçti.
İbrahim Haskoloğlu, yasa dışı takılan çakarların söküldüğünü ve yarışmacılara para cezası verildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi X hesabından konu hakkında "Gereği yapıldı" başlıklı bir açıklama yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın