Survivor Büyük Finalinde Poyraz'dan Ogeday'a Gizli Destek Gelmiş!
Survivor Büyük Finalinde Poyraz'dan Ogeday'a Gizli Destek Gelmiş!
Survivor All Star'ın büyük finali sonunda geldi çattı ve Ogeday Girişken, 2. kez şampiyon oldu. Ogeday'ın geriden gelmesine rağmen şampiyon olması herkesi şaşırtırken, yakın arkadaşı Poyraz'dan destek geldiği ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor All Star'ın büyük finali sonunda geldi çattı ve daha önce 2017 yılında şampiyon olan Ogeday, geçen senenin şampiyonu Nefise'yi sonradan gelerek 6-2 yendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışma boyunca aşırı yakın olmalarına rağmen Poyraz'ın finale gelmemesi izleyicileri epey şaşırtırken, yarışa geriden başlayıp bir anda yükselen Ogeday'ın bu atağı merak uyandırmıştı.
Poyraz'ın nerelerde olduğu gündem olurken, bugün Survivor: Şampiyonun Hikayesi programına katılan Ogeday, Poyraz'ın kendisini final yarışı esnasında görüntülü aradığını açıkladı.
Murat Ceylan'ın sunduğu canlı yayına görüntülü bağlanan Poyraz, reklam çekimi için Fransa'da olduğunu ve gelemediğini belirtirken, skorun 4-2 olduğu esnada Ogeday'la konuştuğunu anlattı.
Yasin Obuz aracılığıyla Ogeday'la konuşan ve desteğini dile getiren Poyraz'ın bu hareketiyle Ogeday'ın şampiyonluğa daha rahat gittiği aşikar olurken, o anlar sosyal medyada viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın