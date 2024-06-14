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Survivor Büyük Finalinde Poyraz'dan Ogeday'a Gizli Destek Gelmiş!

Survivor Büyük Finalinde Poyraz'dan Ogeday'a Gizli Destek Gelmiş!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 21:36

Survivor All Star'ın büyük finali sonunda geldi çattı ve Ogeday Girişken, 2. kez şampiyon oldu. Ogeday'ın geriden gelmesine rağmen şampiyon olması herkesi şaşırtırken, yakın arkadaşı Poyraz'dan destek geldiği ortaya çıktı.

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Survivor All Star'ın büyük finali sonunda geldi çattı ve daha önce 2017 yılında şampiyon olan Ogeday, geçen senenin şampiyonu Nefise'yi sonradan gelerek 6-2 yendi.

Survivor All Star'ın büyük finali sonunda geldi çattı ve daha önce 2017 yılında şampiyon olan Ogeday, geçen senenin şampiyonu Nefise'yi sonradan gelerek 6-2 yendi.

Yarışma boyunca aşırı yakın olmalarına rağmen Poyraz'ın finale gelmemesi izleyicileri epey şaşırtırken, yarışa geriden başlayıp bir anda yükselen Ogeday'ın bu atağı merak uyandırmıştı.

Yarışma boyunca aşırı yakın olmalarına rağmen Poyraz'ın finale gelmemesi izleyicileri epey şaşırtırken, yarışa geriden başlayıp bir anda yükselen Ogeday'ın bu atağı merak uyandırmıştı.

Poyraz'ın nerelerde olduğu gündem olurken, bugün Survivor: Şampiyonun Hikayesi programına katılan Ogeday, Poyraz'ın kendisini final yarışı esnasında görüntülü aradığını açıkladı.

Poyraz'ın nerelerde olduğu gündem olurken, bugün Survivor: Şampiyonun Hikayesi programına katılan Ogeday, Poyraz'ın kendisini final yarışı esnasında görüntülü aradığını açıkladı.

Murat Ceylan'ın sunduğu canlı yayına görüntülü bağlanan Poyraz, reklam çekimi için Fransa'da olduğunu ve gelemediğini belirtirken, skorun 4-2 olduğu esnada Ogeday'la konuştuğunu anlattı.

Murat Ceylan'ın sunduğu canlı yayına görüntülü bağlanan Poyraz, reklam çekimi için Fransa'da olduğunu ve gelemediğini belirtirken, skorun 4-2 olduğu esnada Ogeday'la konuştuğunu anlattı.

Yasin Obuz aracılığıyla Ogeday'la konuşan ve desteğini dile getiren Poyraz'ın bu hareketiyle Ogeday'ın şampiyonluğa daha rahat gittiği aşikar olurken, o anlar sosyal medyada viral oldu.

Yasin Obuz aracılığıyla Ogeday'la konuşan ve desteğini dile getiren Poyraz'ın bu hareketiyle Ogeday'ın şampiyonluğa daha rahat gittiği aşikar olurken, o anlar sosyal medyada viral oldu.
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İşte o anlar:

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