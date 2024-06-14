Canlı Yayında Yüzleşmişlerdi: Survivor Hanzade'den Yasin'e Yanıt Gecikmedi
Canlı Yayında Yüzleşmişlerdi: Survivor Hanzade'den Yasin'e Yanıt Gecikmedi
Survivor eski yarışmacısı ve Ekstra yorumcusu Hanzade, Yasin için 'Gevşek ve şuursuz' demişti. Finale gidip burada Hanzade'yle canlı yayında yüzleşen Yasin gündem olurken, Hanzade'den yanıt yazılı biçimde geldi.
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Aylardır beklenen Survivor All Star finali sonunda gelip çattı ve şampiyon Ogeday oldu.
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Kıyasıya bir mücadele izlediğimiz final gecesine şampiyonların yarışının yanı sıra Yasin ve Hanzade'nin yüzleşmesi de damga vurdu.
Survivor Ekstra'da kendisine "Şuursuz ve gevşek" diyen Hanzade'yle canlı yayın açan Yasin, Hanzade'ye bu sözleri sorup ortalığı karıştırırken, Hanzade'den beklenmedik bir yanıt geldi.
Yasin'in canlı yayını sonrasında Hanzade, sosyal medya hesabından Yasin'e yanıt verdi ve sessiz kalmayı tercih ettiğini açıkladı.
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