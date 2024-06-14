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Canlı Yayında Yüzleşmişlerdi: Survivor Hanzade'den Yasin'e Yanıt Gecikmedi

Canlı Yayında Yüzleşmişlerdi: Survivor Hanzade'den Yasin'e Yanıt Gecikmedi

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 22:58

Survivor eski yarışmacısı ve Ekstra yorumcusu Hanzade, Yasin için 'Gevşek ve şuursuz' demişti. Finale gidip burada Hanzade'yle canlı yayında yüzleşen Yasin gündem olurken, Hanzade'den yanıt yazılı biçimde geldi.

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Aylardır beklenen Survivor All Star finali sonunda gelip çattı ve şampiyon Ogeday oldu.

Aylardır beklenen Survivor All Star finali sonunda gelip çattı ve şampiyon Ogeday oldu.

Kıyasıya bir mücadele izlediğimiz final gecesine şampiyonların yarışının yanı sıra Yasin ve Hanzade'nin yüzleşmesi de damga vurdu.

Kıyasıya bir mücadele izlediğimiz final gecesine şampiyonların yarışının yanı sıra Yasin ve Hanzade'nin yüzleşmesi de damga vurdu.

Survivor Ekstra'da kendisine "Şuursuz ve gevşek" diyen Hanzade'yle canlı yayın açan Yasin, Hanzade'ye bu sözleri sorup ortalığı karıştırırken, Hanzade'den beklenmedik bir yanıt geldi.

Survivor Ekstra'da kendisine "Şuursuz ve gevşek" diyen Hanzade'yle canlı yayın açan Yasin, Hanzade'ye bu sözleri sorup ortalığı karıştırırken, Hanzade'den beklenmedik bir yanıt geldi.

Hanzade ve Yasin yüzleşmesinden burada bahsetmiştik:

Yasin'in canlı yayını sonrasında Hanzade, sosyal medya hesabından Yasin'e yanıt verdi ve sessiz kalmayı tercih ettiğini açıkladı.

Yasin'in canlı yayını sonrasında Hanzade, sosyal medya hesabından Yasin'e yanıt verdi ve sessiz kalmayı tercih ettiğini açıkladı.

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