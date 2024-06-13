Yasin Obuz, Kendisine "Gevşek ve Şuursuz" Diyen Hanzade Durmuş'la Survivor Finalinde Tartıştı!
Yasin Obuz, Kendisine "Gevşek ve Şuursuz" Diyen Hanzade Durmuş'la Survivor Finalinde Tartıştı!
Yasin Obuz Survivor'da yarıştığı sırada Survivor Ekstra sunucusu Hanzade kendisine 'gevşek ve şuursuz' demiş, bunu öğrenen Yasin sert çıkmıştı. Survivor finalinde bir araya gelen Yasin ve Hanzade arasında gergin anlar yaşandı.
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Yasin Obuz'un Survivor'dan elenmesinin ardından kendisi hakkında Survivor Ekstra sunucusu Hanzade Durmuş bazı açıklamalarda bulunmuştu.
Yasin'e yayında "gevşek ve şuursuz" diyen Hanzade'ye önce Yasin'in kardeşinden, ardından Yasin'den sert tepkiler gelmişti.
Survivor finali için canlı yayın programına katılan Yasin, orada karşılaştığı Hanzade'yle arasında geçen sert diyalogu Instagram hesabından paylaştı.
Hanzade'nin "80 milyonun önünde bir yorum yaptım" demesinin ardından Yasin, "Sen o masayı hak etmiyorsun bence. Sen, yaşlı dayı ve Furkan o masada olmayı hak etmiyorsunuz" dedi.
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