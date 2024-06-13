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Meryem Uzerli Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Rolünü Yalan Söyleyerek Kaptığını Anlattı!

Meryem Uzerli Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Rolünü Yalan Söyleyerek Kaptığını Anlattı!

Muhteşem Yüzyıl
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 01:59

Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem rolünü canlandıran Meryem Uzerli, bu rolü yalan söyleyerek kaptığını anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C8KYHjnNQ...
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Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, finalinin üstünden yıllar geçmesine rağmen hala gündem olmayı başarıyor.

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, finalinin üstünden yıllar geçmesine rağmen hala gündem olmayı başarıyor.

Dizide Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli bu rolle adeta bütünleşmiş, diziden ayrılmasıyla büyük bir yıkım etkisi yaratmıştı.

Dizide Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli bu rolle adeta bütünleşmiş, diziden ayrılmasıyla büyük bir yıkım etkisi yaratmıştı.

Güzel oyuncu dizinin final yapmasının üstünden yıllar geçmesinin ardından Oğuzhan Uğur'un P!nç programına katılarak itirafta bulundu.

Güzel oyuncu dizinin final yapmasının üstünden yıllar geçmesinin ardından Oğuzhan Uğur'un P!nç programına katılarak itirafta bulundu.

Uzerli, Hürrem rolünü kapabilmek için ata binmeyi bildiğini söylediğini ama aslında bilmediğini itiraf etti.

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