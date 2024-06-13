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Survivor All Star'da Şampiyon Belli Oldu!

Survivor All Star'da Şampiyon Belli Oldu!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 00:54

Survivor All Star'da aylarca süren mücadelenin sonuna gelindi ve Survivor tarihinde ilk kez canlı yayında oynanan final mücadelesiyle şampiyon belli oldu! Survivor All Star'da şampiyon kim oldu?

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Survivor All Star'da dün akşam oynanan yarı final sonrası finalistler belli olmuştu.

Survivor All Star'da dün akşam oynanan yarı final sonrası finalistler belli olmuştu.

Final için yarışan Ogeday ve Seda oyununun ardından ilk finalist olan Ogeday oldu.

Final için yarışan Ogeday ve Seda oyununun ardından ilk finalist olan Ogeday oldu.

Nefise ve Batuhan arasında oynanan düellonun kazananı ise Nefise oldu ve ikinci finalist olmayı başardı.

Nefise ve Batuhan arasında oynanan düellonun kazananı ise Nefise oldu ve ikinci finalist olmayı başardı.

Heyecan dolu finalde Nefise ve Ogeday karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu finalde Nefise ve Ogeday karşı karşıya geldi.

Nefise'yi düellosunu kazanan Ogeday, Survivor 2024 şampiyonu oldu!

Nefise'yi düellosunu kazanan Ogeday, Survivor 2024 şampiyonu oldu!

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