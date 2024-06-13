Survivor Ogeday Girişken Kimdir? Survivor All Star 2024 Finalisti Ogeday Girişken Kaç Yaşında ve Nereli?

Spor kariyerinin yanı sıra, Ogeday 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde 'Teoman' karakteriyle oyunculuk kariyerine de adım attı. Ogeday, 2019 yılında ise Savaşçı dizisinde 'Astsubay Çavuş Demir Döğer' karakterini canlandırdı ve oyunculuk yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Daha sonra Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine de konuk olan Ogeday, Sihirli Annem ve Aşk 101 dizilerinde seyirci karşısına çıktı.