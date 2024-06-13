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Survivor Ogeday Girişken Kimdir? Survivor All Star 2024 Finalisti Ogeday Girişken Kaç Yaşında ve Nereli?

Survivor Ogeday Girişken Kimdir? Survivor All Star 2024 Finalisti Ogeday Girişken Kaç Yaşında ve Nereli?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 23:59 Son Güncelleme: 14.06.2024 - 00:08

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programlarından Survivor, final heyecanı ile devam ediyor. İkinci kez Survivor'da yarışan ve 2017 yılında şampiyon olarak Survivor'a damgasını vuran Ogeday Girişken, bir kez daha şampiyonluk yarışında. Kıran kırana geçen mücadelede milyonlar, yarışmanın sonucu kadar Survivor finalisti Ogeday'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki Ogeday Girişken kimdir? Ogeday Girişken kaç yaşında ve nereli? 

İşte detaylar...

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Ogeday Girişken Kimdir?

Ogeday Girişken Kimdir?

Ogeday Girişken, 27 Nisan 1992 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Adana'da başlayan Girişken, üniversite öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Burada, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Ogeday Girişken'in Kariyeri ve Sporcu Kimliği

Ogeday Girişken'in Kariyeri ve Sporcu Kimliği

Ogeday Girişken, kısa zamanda spor dünyasında sıkça adı anılan bir isim haline geldi. Özellikle kürek sporunda gösterdiği başarılarla tanınan Ogeday, bu alanda Fenerbahçe'nin lisanslı sporcuları arasında yaklaşık 10 yıl boyunca yer aldı. 

Ogeday, kürek sporunda uluslararası arenada da kendini kanıtladı. Litvanya'da düzenlenen U23 Kürek Şampiyonası'nda yarışan Ogeday, bu büyük turnuvayı 8. sırada tamamladı.

Ogeday Girişken Hangi Dizilerde Oynadı?

Ogeday Girişken Hangi Dizilerde Oynadı?

Spor kariyerinin yanı sıra, Ogeday 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde 'Teoman' karakteriyle oyunculuk kariyerine de adım attı. Ogeday, 2019 yılında ise Savaşçı dizisinde 'Astsubay Çavuş Demir Döğer' karakterini canlandırdı ve oyunculuk yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Daha sonra Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine de konuk olan Ogeday, Sihirli Annem ve Aşk 101 dizilerinde seyirci karşısına çıktı.

Ogeday İlk Kez Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Ogeday İlk Kez Survivor'a Ne Zaman Katıldı?

Yeteneklerini dünya çapında gösterme fırsatı bulan Ogeday, 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katılarak adını daha geniş kitlelere duyurdu. Yarışma boyunca hem karakteri hem de parkurlardaki performansıyla dikkat çeken Ogeday, bu sayede kısa sürede öne çıktı ve o sezonun şampiyonu oldu.

Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında yer alan Ogeday, finale kaldı!

Survivor All Star 2024 yarışmacıları arasında yer alan Ogeday, finale kaldı!

2024 All Star mücadelesinde adından sık sık söz ettiren yetenekli yarışmacı, Nefise ile birlikte finale kaldı. Şampiyonluk yarışının son turunda yerini alan isme eski yarışmacı Nagihan'dan destek gecikmedi.

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İşte Nagihan'ın, Ogeday'ı desteklediği o tweet 👇

İşte Nagihan'ın, Ogeday'ı desteklediği o tweet 👇
twitter.com

Survivor Ogeday'ın Instagram Hesabı Ne?

Survivor Ogeday'ın Instagram Hesabı Ne?

Survivor All Star 2024 yarışmacısı ve finalisti Ogeday Girişken, 'ogedaygirisken ' kullanıcı adıyla Instagramda.

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