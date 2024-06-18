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Reklam Kokan Hareketler! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ''Başardım'' Paylaşımı Gündem Oldu

Reklam Kokan Hareketler! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ''Başardım'' Paylaşımı Gündem Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 17:35 Son Güncelleme: 18.06.2024 - 17:45

Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Hem başarısıyla hem Yunus Emre ile olaylarıyla Survivor All Star'a damga vuran Kalaycıoğlunun paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.

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Survivor'un bu yıl en dişli yarışmacılarından biri şüphesi Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

Survivor'un bu yıl en dişli yarışmacılarından biri şüphesi Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

Yarışmanın finaline doğru elenen 26 yaşındaki ünlü isim, yarışmadan sonra babasının kendisini aradığını açıkladı.

Yarışmanın finaline doğru elenen 26 yaşındaki ünlü isim, yarışmadan sonra babasının kendisini aradığını açıkladı.

İşte Kalaycıoğlu'nun o paylaşımı:

İşte Kalaycıoğlu'nun o paylaşımı:

Genç yarışmacının paylaşımına tepkiler de gecikmedi. Kmileri destek verirken, kimileri de ''Reklam yapıyor'' dedi.

Genç yarışmacının paylaşımına tepkiler de gecikmedi. Kmileri destek verirken, kimileri de ''Reklam yapıyor'' dedi.
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