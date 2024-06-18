Reklam Kokan Hareketler! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ''Başardım'' Paylaşımı Gündem Oldu

Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Hem başarısıyla hem Yunus Emre ile olaylarıyla Survivor All Star'a damga vuran Kalaycıoğlunun paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi.