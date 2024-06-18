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Bize Ahlaktan Söz Eden Avrupa'nın Ülkemizden Çaldığı Eserler: Resmen Arkeolojik Yağma!

Bize Ahlaktan Söz Eden Avrupa'nın Ülkemizden Çaldığı Eserler: Resmen Arkeolojik Yağma!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 15:57 Son Güncelleme: 18.06.2024 - 16:33

Anadolu toprakları, binlerce yıldır pek çok büyük uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Persler, Yunanlılar, Romalılar ve Osmanlılar gibi medeniyetler burada iz bırakmış, tarihi zenginliklerini bu topraklarda miras bırakmışlardır. Bu zenginlikler Avrupa arkeologlarının Anadolu'ya ilgisi artmış ve bu ilgi de günümüzde eser kaçakçılığı şeklinde kendini göstermiştir.

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Avrupalıların Anadolu üzerindeki yağması, birçok değerli eserlerin kendi topraklarından koparılmasına yol açtı.

Avrupalıların Anadolu üzerindeki yağması, birçok değerli eserlerin kendi topraklarından koparılmasına yol açtı.

Günümüzde ülkemizin dört bir yanında binlerce yıllık geçmişin izlerini taşıyan antik kentler ve eserler bulunsa da, önemli bir kısmı halen Avrupa'daki müzelerde sergileniyor.

Bugün, Berlin’deki Pergamon (Bergama) Müzesi’nde sergilenen Zeus Sunağı ile başlayalım.

Bugün, Berlin’deki Pergamon (Bergama) Müzesi’nde sergilenen Zeus Sunağı ile başlayalım.

Büyük Sunak olarak da bilinen Pergamon Sunağı görünümüyle bir tapınağı andırıyor. Zeus Sunağı, özellikle üzerindeki kabartmalarıyla dikkat çekiyor. Büyük frizde Tanrılar ve Devler (Gigantlar) arasındaki destansı savaşı canlandıran kabartmalar bulunuyor.

Bodrum'dan British Museum'a: Halikarnassos’tan Mozaik

Bodrum'dan British Museum'a: Halikarnassos’tan Mozaik

Bodrum'da yer alan Halikarnassos antik kentinde keşfedilen ve British Museum koleksiyonunda sergilenen bir geç Roma dönemi mozaik

Troya'dan Kaçırılan Büyük Diadem

Troya'dan Kaçırılan Büyük Diadem

Troya antik kentinde II. katmanda keşfedilen büyük diadem, Atina'ya götürülmüş ve günümüzde Rusya'nın Puşkin Müzesi'nde sergileniyor. Türkiye'nin kültürel zenginliklerinden olan bu eserlerin yurda dönüşü için uzun yıllardır diplomatik çalışmalar sürdürülmektedir.

Knidos Aslanı

Knidos Aslanı

Bugünkü Datça yakınlarında çıkarılan devasa mermer aslan, antik dönemlerin büyüleyici eserlerinden biridir. 1858 yılında, Knidos antik kentindeki kazılarda İngiliz arkeolog Richard Popplewell Pullan tarafından keşfedilen aslan da Londra’daki British Museum’a götürülen eserlerimiz arasında.

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Güney Agora Kapısı

Güney Agora Kapısı

Miletos Antik Kenti, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla bilinen önemli bir yerleşim yeridir. Bu antik kentten çıkarılan ve modern ilavelerle restore edilen Güney Agora Kapısı,1899 yılında Alman arkeologlar tarafından kazılar sırasında keşfedildi ve 1907 yılında Almanya'ya taşındı.

Payava Lahdi

Payava Lahdi

Payava Lahdi de alınıp Londra’ya götürülen eserlerimizden. Xanthos Anitk Kenti'ndeki eserlerin birçoğu İngiliz aristokrat olan Sir Charles Fellows değerli bulunarak büyük kasalara konulmuş. Kasalara sığdırılan eserler bir savaş gemisine yüklenerek taşınmış.

İhtiyar Balıkçı Heykeli

İhtiyar Balıkçı Heykeli

Aydın Aphrodisias Antik Kenti’nde bulunan heykelin gövde kısmı nerde dersiniz? Fransız arkeologlar tarafından yurtdışına kaçırılmış. Baş ve kol kısmı ise Geyre’deki müzede. Eserin orijinal gövdesinin Türkiye’ye iadesi için girişimler yapıldı bekliyoruz bakalım...

Tykhe heykeli

Tykhe heykeli

Okeanos'un kızı olarak bilinen Tykhe, günümüzde Belçika Brüksel Kraliyet Sanat Müzesi'nde sergileniyor.

Harpy Anıtı

Harpy Anıtı

Ksanthos Antik Kenti’nin en önemli eserlerinden Harpy Anıtı'nın kabartma ve frizlerinin büyük kısmı, günümüzde British Museum’un Likya Salonu’nda sergileniyor.

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İdrimi Heykeli

İdrimi Heykeli

Alalah bölgesinde bulunan heykel 1939’dan beri British Museum’da bulunuyor.

Dionysos Başı

Dionysos Başı

İzmir'de bulunan Dionysos’u betimleyen bu mermer baş, Dionysos'u betimliyor. Günümüzde Hollanda’daki Ulusal Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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ekrem yerke

Çaldıkları değil, tarih ve sanat düşmanı araplaşmış yönetici ve avanelerinin alın götürün dedikleri veya sattıklarıdır bunlar. Hoş, iyi ki öyle yapmışlar ve ... Devamını Gör

nevertheless

yahu buna gerek yok belli bir zaman sonra zaten sizin elinize geçer onlar yormayın kendinizi 😂😂

İ

İyi yapmışlar.Onlarda biliyor zarar vereceğimizi en azından adamlar tarihe sahip çıkıyor.Bizimkiler anca sakal öpsün.