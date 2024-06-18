Bize Ahlaktan Söz Eden Avrupa'nın Ülkemizden Çaldığı Eserler: Resmen Arkeolojik Yağma!
Bize Ahlaktan Söz Eden Avrupa'nın Ülkemizden Çaldığı Eserler: Resmen Arkeolojik Yağma!
Anadolu toprakları, binlerce yıldır pek çok büyük uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Persler, Yunanlılar, Romalılar ve Osmanlılar gibi medeniyetler burada iz bırakmış, tarihi zenginliklerini bu topraklarda miras bırakmışlardır. Bu zenginlikler Avrupa arkeologlarının Anadolu'ya ilgisi artmış ve bu ilgi de günümüzde eser kaçakçılığı şeklinde kendini göstermiştir.
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Avrupalıların Anadolu üzerindeki yağması, birçok değerli eserlerin kendi topraklarından koparılmasına yol açtı.
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Bugün, Berlin’deki Pergamon (Bergama) Müzesi’nde sergilenen Zeus Sunağı ile başlayalım.
Bodrum'dan British Museum'a: Halikarnassos’tan Mozaik
Troya'dan Kaçırılan Büyük Diadem
Knidos Aslanı
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Güney Agora Kapısı
Payava Lahdi
İhtiyar Balıkçı Heykeli
Tykhe heykeli
Harpy Anıtı
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İdrimi Heykeli
Dionysos Başı
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Çaldıkları değil, tarih ve sanat düşmanı araplaşmış yönetici ve avanelerinin alın götürün dedikleri veya sattıklarıdır bunlar. Hoş, iyi ki öyle yapmışlar ve ... Devamını Gör
yahu buna gerek yok belli bir zaman sonra zaten sizin elinize geçer onlar yormayın kendinizi 😂😂
İyi yapmışlar.Onlarda biliyor zarar vereceğimizi en azından adamlar tarihe sahip çıkıyor.Bizimkiler anca sakal öpsün.