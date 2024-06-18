Bize Ahlaktan Söz Eden Avrupa'nın Ülkemizden Çaldığı Eserler: Resmen Arkeolojik Yağma!

Anadolu toprakları, binlerce yıldır pek çok büyük uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Persler, Yunanlılar, Romalılar ve Osmanlılar gibi medeniyetler burada iz bırakmış, tarihi zenginliklerini bu topraklarda miras bırakmışlardır. Bu zenginlikler Avrupa arkeologlarının Anadolu'ya ilgisi artmış ve bu ilgi de günümüzde eser kaçakçılığı şeklinde kendini göstermiştir.