Zaman Geriye Aksın: Güneşin Kızları'nın 9 Yıl Önce İlk Bölümünün Yayınlandığını Duyan Kullanıcılardan Tepkiler
Zaman Geriye Aksın: Güneşin Kızları'nın 9 Yıl Önce İlk Bölümünün Yayınlandığını Duyan Kullanıcılardan Tepkiler
Şimdilerin en popüler oyuncuları Hande Erçel, Evrim Alasya, Burcu Özberk, Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Güneşin Kızları dizisi tam 9 yıl önce bugün ekrana geldi. Bu aydınlanmayı yaşayanlar 'Vay be' dediğinizi duyar gibiyiz. Bu gerçeğin tokat gibi çarptığı dizinin izleyicilerinden hem hüzünlü hem eğlenceli birçok tepki geldi.
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İlk bölümü 18 Haziran 2015 yılında yayınlanan yaz dizisi Güneşin Kızları'nı izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz.
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Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel'in yanı sıra; Emre Kınay, Berk Atan, İrem Helvacıoğlu da vardı.
1 sezon ekrana gelen dizi, 19 Mart 2016 tarihinde 39. bölümü ile final yaparak sona ermişti. İlk bölümünden bu yana tam 9 yıl geçmiş meğer.
Romantik komedi tadındaki dizinin 9 yıl önce bugün yayınlandığını duyan sosyal medya kullanıcıları zamanın ne kadar çabuk geçtiğinin farkına varınca şoke oldu desek yeri!
Zamanın su gibi aktığını söyleyenler mi dersiniz, 'Ne 9 yıl değildir o 9 aydır' diyenler mi. Sosyal medyada bu konuya gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!
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