Zaman Geriye Aksın: Güneşin Kızları'nın 9 Yıl Önce İlk Bölümünün Yayınlandığını Duyan Kullanıcılardan Tepkiler

Şimdilerin en popüler oyuncuları Hande Erçel, Evrim Alasya, Burcu Özberk, Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Güneşin Kızları dizisi tam 9 yıl önce bugün ekrana geldi. Bu aydınlanmayı yaşayanlar 'Vay be' dediğinizi duyar gibiyiz. Bu gerçeğin tokat gibi çarptığı dizinin izleyicilerinden hem hüzünlü hem eğlenceli birçok tepki geldi.