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Zaman Geriye Aksın: Güneşin Kızları'nın 9 Yıl Önce İlk Bölümünün Yayınlandığını Duyan Kullanıcılardan Tepkiler

Zaman Geriye Aksın: Güneşin Kızları'nın 9 Yıl Önce İlk Bölümünün Yayınlandığını Duyan Kullanıcılardan Tepkiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 09:23

Şimdilerin en popüler oyuncuları Hande Erçel, Evrim Alasya, Burcu Özberk, Tolga Sarıtaş'ın başrolünde yer aldığı Güneşin Kızları dizisi tam 9 yıl önce bugün ekrana geldi. Bu aydınlanmayı yaşayanlar 'Vay be' dediğinizi duyar gibiyiz. Bu gerçeğin tokat gibi çarptığı dizinin izleyicilerinden hem hüzünlü hem eğlenceli birçok tepki geldi.

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İlk bölümü 18 Haziran 2015 yılında yayınlanan yaz dizisi Güneşin Kızları'nı izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz.

İlk bölümü 18 Haziran 2015 yılında yayınlanan yaz dizisi Güneşin Kızları'nı izlemeyen yoktur diye düşünüyoruz.

Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel'in yanı sıra; Emre Kınay, Berk Atan, İrem Helvacıoğlu da vardı.

Oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Burcu Özberk, Hande Erçel'in yanı sıra; Emre Kınay, Berk Atan, İrem Helvacıoğlu da vardı.

1 sezon ekrana gelen dizi, 19 Mart 2016 tarihinde 39. bölümü ile final yaparak sona ermişti. İlk bölümünden bu yana tam 9 yıl geçmiş meğer.

1 sezon ekrana gelen dizi, 19 Mart 2016 tarihinde 39. bölümü ile final yaparak sona ermişti. İlk bölümünden bu yana tam 9 yıl geçmiş meğer.

Romantik komedi tadındaki dizinin 9 yıl önce bugün yayınlandığını duyan sosyal medya kullanıcıları zamanın ne kadar çabuk geçtiğinin farkına varınca şoke oldu desek yeri!

Romantik komedi tadındaki dizinin 9 yıl önce bugün yayınlandığını duyan sosyal medya kullanıcıları zamanın ne kadar çabuk geçtiğinin farkına varınca şoke oldu desek yeri!

Zamanın su gibi aktığını söyleyenler mi dersiniz, 'Ne 9 yıl değildir o 9 aydır' diyenler mi. Sosyal medyada bu konuya gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!

Zamanın su gibi aktığını söyleyenler mi dersiniz, 'Ne 9 yıl değildir o 9 aydır' diyenler mi. Sosyal medyada bu konuya gelen tepkilere gelin birlikte bakalım!
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